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    • Magazin
    • 18.08.2021 12:00
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    • 18.08.2021 12:00
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    Ezgi Mola onun için kendini paraladı Merve Dizdar zor günde yüzüne bile bakmadı! Masumlar Apartmanı dostluğu fena patladı

    Masumlar Apartmanı'nın kankaları Merve Dizdar ile Ezgi Mola arasında kara kedi girdi... Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Gülben kardeşleri canlandıran Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın arasından su sızmıyordu. Özellikle Merve Dizdar'ın eski eşi Gürhan Altundaşar'dan boşandığı dönem yaşadığı zor günlerde bu dostluk pekişti, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Ama gelin görün ki aynı şey Merve Dizdar aynı şeyi yapmadı. Merve Dizdar ile Ezgi Mola’nın arasının açıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

    Merve Dizdar Çok Büyük Patladı!

    Ezgi Mola onun için kendini paraladı Merve Dizdar zor günde yüzüne bile bakmadı! Masumlar Apartmanı dostluğu fena patladı... Masumlar Apartmanı'nın sevilen ikilisi Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın arasına kara kedi girdi. Dizi dışında da yakın dost oldukları bilinen Merve Dizdar ve Ezgi Mola birlikte tatil bile yapmıştı. Ancak dostluk çok da uzun sürmedi. TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve şimdilerde sezon arasında olan Masumlar Apartmanı dizisinin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın arasının açıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

    TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve şimdilerde sezon arasında olan Masumlar Apartmanı dizisinin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın arasının açıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizdar, Mola'nın zor gününde yanında olamayınca iddialar da sosyal medyayı çalkaladı. İşte detaylar…

    TRT 1 ekranlarında normal sezonunda Salı akşamları izleyicisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisi, geçtiğimiz sezonun en güçlü yapımlarından biri olmayı başardı. Reytinglerde her hafta çok başarılı sonuçlar alan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli romanının "Çöp Apartman" isimli bölümünden uyarlanarak ekranlara geliyor.

        Özellikle sezon finalindeki ayrılığı ile ekranlara damgasını vuran dizinin, Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonda dizinin başrollerinde Ezgi Mola (Safiye), Merve Dizdar (Gülben), Farah Zeynep Abdullah (İnci) ve Birkan Sokullu (Han) isimleri yer almıştı. Ancak sezon finalinde İnci trafik kazasında hayatını kaybedince Farah Zeynep Abdullah da diziden ayrılmıştı.

        Bu ayrılıkla izleyicilerini sarsan ve çok üzen Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başlamadan önce, dizide küslük yaşandığı iddiaları gündeme gelmeye başladı. İddialara göre başarılı oyuncu Merve Dizdar ile bir diğer başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın arası açıldı.

        İKİLİNİN ARASININ AÇILDIĞI İDDİALARI GÜNDEMDE
        Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte, dizide yer alan bazı oyuncular yeni projelerde yer almaya başladı. Bu projelerden biri olan Erşan Kuneri dizisinde, hem Merve Dizdar hem de Ezgi Mola yer aldı.

            Başarılı komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix dizisinde yeniden bir araya gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık ne kadar yakın olduklarını gösteren Dizdar ve Mola ikilisinin, Mola'nı' zor gününde Dizdar'ın yanında yer alamamasıyla açık olduğu iddiaları gündeme geldi.

            DİZDAR, MOLA'NIN EN ZOR GÜNÜNDE YANINDA OLMADI
            Erşan Kuneri setinden sonra hızla Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi için Nemrut'ta başka bir sete giden ve oldukça yoğun zamanlar geçiren Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın zor gününde yanında olamadı.

            14 yıllık arkadaşı olan köpeğini kaybeden Ezgi Mola, zor günlerinde en yakın arkadaşlarından biri olan Merve Dizdar'ı yanında bulamadı. Dizdar'ın yoğun iş temposundan dolayı arkadaşının yanına gidemediği düşünülüyor.
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