Ezgi Mola onun için kendini paraladı Merve Dizdar zor günde yüzüne bile bakmadı! Masumlar Apartmanı dostluğu fena patladı... Masumlar Apartmanı'nın sevilen ikilisi Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın arasına kara kedi girdi. Dizi dışında da yakın dost oldukları bilinen Merve Dizdar ve Ezgi Mola birlikte tatil bile yapmıştı. Ancak dostluk çok da uzun sürmedi. TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve şimdilerde sezon arasında olan Masumlar Apartmanı dizisinin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın arasının açıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve şimdilerde sezon arasında olan Masumlar Apartmanı dizisinin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın arasının açıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizdar, Mola'nın zor gününde yanında olamayınca iddialar da sosyal medyayı çalkaladı. İşte detaylar…
TRT 1 ekranlarında normal sezonunda Salı akşamları izleyicisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisi, geçtiğimiz sezonun en güçlü yapımlarından biri olmayı başardı. Reytinglerde her hafta çok başarılı sonuçlar alan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli romanının "Çöp Apartman" isimli bölümünden uyarlanarak ekranlara geliyor.