Ezgi Mola onun için kendini paraladı Merve Dizdar zor günde yüzüne bile bakmadı! Masumlar Apartmanı dostluğu fena patladı... Masumlar Apartmanı'nın sevilen ikilisi Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın arasına kara kedi girdi. Dizi dışında da yakın dost oldukları bilinen Merve Dizdar ve Ezgi Mola birlikte tatil bile yapmıştı. Ancak dostluk çok da uzun sürmedi. TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve şimdilerde sezon arasında olan Masumlar Apartmanı dizisinin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın arasının açıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.