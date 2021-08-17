Kırmızı Oda'da hüsranla karşılanacak ayrılık! Üst üste yaşanınca seyircilere ağır geldi. Kırmızı Oda'nın 2. sezonunda peş peşe vedalar yaşanıyor. Henüz Petekkaya'nın veda şoku atlatılamamışken öyle bir isim gitti ki herkes şaşıp kalacak. Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırttı. Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümünde dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanmış ve Sadi'nin vedası herkesi üzmüştü. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldı.
BİR VEDA DAHA
Kırmızı Oda'nın Zafer'i Yiğit Özşener'in vedası herkesi şaşırtı. Dizide Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener'in TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın kadrosuna katıldığı dizinin tanıtımında ortaya çıktı.
3 BOMBA TRANSFER
Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i kadrosuna dahil etti.
ŞOK EDEN VEDA
Sezon finalinde Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.