Hareketlerine ifrit olacak! Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı: Başına gelenlerin sorumlusu o... Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nda heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Son bölümde kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamadı. Bu işin peşine düştü ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döndü. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktı. Bölümün hemen ardından Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

HERKES FERİT İÇİN SEFERBER OLUYOR

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar.