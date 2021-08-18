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    • Magazin
    • 18.08.2021 13:03
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    • 18.08.2021 13:03
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    Hareketlerine ifrit olacak! Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı: Başına gelenlerin sorumlusu o...

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi pazartesi günü 7. bölümüyle izleyicilerini ağırladı ve heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Ortalığın iyice karıştığı bölümde Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başladı. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı pazartesi gecesi yayınlandı.

    Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Hareketlerine ifrit olacak! Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı: Başına gelenlerin sorumlusu o... Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nda heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Son bölümde kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamadı. Bu işin peşine düştü ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döndü. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktı. Bölümün hemen ardından Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    HERKES FERİT İÇİN SEFERBER OLUYOR

    Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar.

    Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

    Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

        Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

        Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

        Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.

            Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

            Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir. Dizi, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor.
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