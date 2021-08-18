Ali İnce kimdir? Çöpçüler Kralı’ndaki ayakkabı boyacısı Ali İnce hayatını kaybetti! İşte hayatı…

ÇÖPÇÜLER KRALI'NIN KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLDİ?

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

Sevilen film Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman da Güneşli Sokakta yer alıyor.