Ali İnce kimdir? Çöpçüler Kralı’ndaki ayakkabı boyacısı Ali İnce hayatını kaybetti! İşte hayatı…

Ali İnce kimdir? Çöpçüler Kralı'ndaki ayakkabı boyacısı Ali İnce neden hayatını kaybetti? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Unutulmaz Türk filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Hacer karakterinin abisi rolündeki ayakkabı boyacılığı yapan usta Yeşilçam oyuncusu Ali İnce'nin ölüm haberi sevenlerini üzdü ve hayatına dair detaylar merakla araştırılır oldu.
ALİ İNCE NEDEN ÖLDÜ?
Yeşilçam'da pek çok filmde rol alan oyuncu Ali İnce, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İnce'nin cenazesi, 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ALİ İNCE KİMDİR?
Ali İnce, 1 Ocak 1959'da dünyaya gelmiştir. 1977 Yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandırmıştır.
Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan Ali İnci'nin yer aldığı diğer yapımlarsa şöyle;
Ortadirek Şaban (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri), 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban)