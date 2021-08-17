Survivor Nisa yarışma sonrası kendini baştan yarattı annesi bile tanımaz! Barış Murat Yağcı'yla sevgili olan Nisa Bölükbaşı... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Şimdilerde sosyal medya üzerinden para kazanan Nisa Bölükbaşı değişimiyle herkesi şaşırttı.