Senaryosu komple değişecek! Alp Arslan'a yıldız akını! Altı isimden sonra artık Gizem Karaca da... 1. sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle ekranlarda olan dizinin oyuncu kadrosu tamamen değişiyor. Mehmet Özgür hariç ilk sezondan hiç kimse kadroda kalmadı. Sultan Alparslan'ın dönemini aktaracak olan projeye pek çok ünlü isim katıldı. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'un imza attığı dizinin 2. sezonuyla Ekim ayına doğru ekranlarda olması bekleniyor. Son olarak ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Alp Arslan'ın kadrosuna katıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
HER ŞEY DEĞİŞTİ
Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor.
Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak.
2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu ayın sonunda sete çıkacak olan dizide Fahriye Evcen'in aksiyon derslerine başladı.