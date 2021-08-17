Senaryosu komple değişecek! Alp Arslan'a yıldız akını! Altı isimden sonra artık Gizem Karaca da... 1. sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu ismiyle ekranlarda olan dizinin oyuncu kadrosu tamamen değişiyor. Mehmet Özgür hariç ilk sezondan hiç kimse kadroda kalmadı. Sultan Alparslan'ın dönemini aktaracak olan projeye pek çok ünlü isim katıldı. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'un imza attığı dizinin 2. sezonuyla Ekim ayına doğru ekranlarda olması bekleniyor. Son olarak ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Alp Arslan'ın kadrosuna katıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor.