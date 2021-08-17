Barbaroslar'dan coşkuyu katlayacak adım! Pelin Akil, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler derken meğer... Barbaroslar dizisi yeni sezon hazırlıklarına tam gaz sürüyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti. Gülcan Arslan son olarak dizinin kadrosunda yer alan isimlerden oldu.

YENİ İSİMLER

Barbaroslar dizisine olay olacak yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizinin yakın zamanda izleyici karşısına çıkan yeni tanıtımında pek çok ünlü isim görüldü.