Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.08.2021 13:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 13:50
    ABONE OL

    Barbaroslar'dan coşkuyu katlayacak adım! Pelin Akil, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler derken meğer...

    İzleyici karşısına çıkmak için gün sayan Barbaroslar dizisinin çekimleri devam ediyor. Gelecek haftalarda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı belli oldu. 16. yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanlarına göz açtırmayan Barbaros kardeşlerin ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayat hikayesini anlatacak olan diziye yeni isimler katıldı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Zafer rolüyle izlediğimiz Yiğit Özşener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil ve Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı dizinin kadrosuna katılan isimlerden. Son olarak dizide ünlü oyuncu Gülcan Arslan da boy gösterdi.

    Barbaroslar yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Barbaroslar'dan coşkuyu katlayacak adım! Pelin Akil, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler derken meğer... Barbaroslar dizisi yeni sezon hazırlıklarına tam gaz sürüyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) ve Ulaş Tuna Astepe'nin (Barbaros Hayrettin Paşa) yer aldığı diziye olay olacak isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i, Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu'yu kadrosuna dahil etti. Gülcan Arslan son olarak dizinin kadrosunda yer alan isimlerden oldu.

    YENİ İSİMLER

    Barbaroslar dizisine olay olacak yeni isimler katılmaya devam ediyor. Dizinin yakın zamanda izleyici karşısına çıkan yeni tanıtımında pek çok ünlü isim görüldü.

    3 BOMBA TRANSFER

    Son olarak kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Pelin Akil'i katan yapım şimdi de Kırmızı Oda'da Zafer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener'i kadrosuna dahil etti.

    Ayrıca projeye Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu da dahil oldu.

        Barbaros Kardeşler'in Hikayesi isimli 2. tanıtımda Yetkin Dikinciler ve Gülcan Arslan gibi ünlü oyuncuların transfer edildiği görülüyor.

        BAŞROLLER BELLİ OLDU

        Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor.

        BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Dizinin Eylül sonrası ekranlarda olması bekleniyor.

            EDHO'DAN TRANSFER

            Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar Sincanlı karakterine hayat veren yıldız ismi Pelin Akil de katıldı.

            GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

            Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

            İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

                Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İP’li Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi
                Haberler Magazin Barbaroslar'dan coşkuyu katlayacak adım! Pelin Akil, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler derken meğer...
                    SON DAKİKA