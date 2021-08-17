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    • Magazin
    • 17.08.2021 15:45
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    • 17.08.2021 15:45
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    Hande Erçel yarı çıplak partiledi yıktı geçti ne kelime ateşe verdi! Kerem Bürsin zapt edemiyor parayı bulunca açtıkça açtı

    Sevgilisi Kerem Bürsin'le rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Hande Erçel, öyle fotoğraflar paylaştı ki sosyal medya kavruldu. Bir dönem estetiksiz hali ve fazla kilolarıyla gündeme gelen Hande Erçel, kilo verdi ve estetik yaptırdı. Sonrasında Türkiye'nin en gözde kadınlarından birine dönüşen Hande Erçel'in kırmızı mayolu karelerini gören dönüp bir daha baktı. Çünkü Hande Erçel adeta yarı çıplaktı. İşte Hande Erçel'in o kareleri...

    Partiyi yaktı geçti! Hande Erçel kırmızı mayosu ile tüm gözleri üzerine topladı

    Hande Erçel yarı çıplak partiledi yıktı geçti ne kelime ateşe verdi! Kerem Bürsin zapt edemiyor parayı bulunca açtıkça açtı... Son dönemin gözde isimlerinden biri Hande Erçel. Rol aldığı yapımlar, reklamlar ve zaman zaman gündeme geldiği magazin haberleriyle sıkça adından söz ettiren, 23 milyonu aşkın takipçisiyle çok konuşulan Hande Erçel'in, önceki gün kırmızı mayosuyla paylaştığı fotoğraflar görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o kareleri.

    27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel Fox TV ekranlarında sevgilisi Kerem Bürsin'le birlikte rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri biter bitmez kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

    Sabah arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran Hande Erçel, akşam ise arkadaşlarıyla dışarı çıktı.

        Geçtiğimiz akşam bir mekana giden güzel oyuncu Make Up artisti yakın arkadaşı Serhat Şen'in doğum gününe katıldı.

        Güzelliğiyle partideki tüm gözleri üzerine toplayan Hande Erçel, iddialı kıyafetiyle geceye damga vurdu.

        Gece boyunca bol bol fotoğraf çektiren güzel oyuncu, fotoğraflarını 23,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

            Oyuncunun fotoğraflarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

            Hande Erçel'in bu görüntüleri bir yandan da tepki topladı. Pek çok çocuk ve gencin takipçisi olduğu Hande Erçel'in bu tarzı kötü örnek olarak nitelendirildi.

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            Haberler Magazin Hande Erçel yarı çıplak partiledi yıktı geçti ne kelime ateşe verdi! Kerem Bürsin zapt edemiyor parayı bulunca açtıkça açtı
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