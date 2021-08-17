Hande Erçel yarı çıplak partiledi yıktı geçti ne kelime ateşe verdi! Kerem Bürsin zapt edemiyor parayı bulunca açtıkça açtı... Son dönemin gözde isimlerinden biri Hande Erçel. Rol aldığı yapımlar, reklamlar ve zaman zaman gündeme geldiği magazin haberleriyle sıkça adından söz ettiren, 23 milyonu aşkın takipçisiyle çok konuşulan Hande Erçel'in, önceki gün kırmızı mayosuyla paylaştığı fotoğraflar görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o kareleri.
27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel Fox TV ekranlarında sevgilisi Kerem Bürsin'le birlikte rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri biter bitmez kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
Sabah arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran Hande Erçel, akşam ise arkadaşlarıyla dışarı çıktı.