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    • Magazin
    • 16.08.2021 12:39
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    • 16.08.2021 12:39
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    Survivor Sabriye kendine estetikle yeni yüz yaptı bir de kilo verince bikinili poz şart oldu! Bu nasıl değişimdir sanki başka biri

    Survivor'un Türkiye'ye tanıttığı isimlerden biri de Sabriye Şengül oldu. 2017 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran 33 yaşındaki Milli sporcu Sabriye Şengül oldukça düşük bir başarı yüzdesiyle yarışmadan elenmişti. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son olarak kafes dövüşünde rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede yenilmesiyle gündeme gelmişti. Survivor Sabriye Şengül tüm Survivor yarışmacılarının estetik furyasını uydu ve kendini baştan aşağı değiştirdi. Son olarak bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not aldı. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün bikinili pozları...

    Survivor Sabriye kendine estetikle yeni yüz yaptı

    Survivor Sabriye kendine estetikle yeni yüz yaptı bir de kilo verince bikinili poz şart oldu! Bu nasıl değişimdir sanki başka biri... Survivor'da hafızalara kazınan isimlerden biri Sabriye Şengül. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da sivri çıkışlarıyla adından bolca söz ettirdi. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. İşte Sabriye'nin akıllara zarar değişimi.

    Survivor Türkiye 2017'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sabriye Şengül, geçirdiği değişim ile yarışmadaki hallerinden daha çok konuşulur hale geldi. yaşadığı değişim ile görenleri hayrete düşüren Sabriye Şengül'ü annesinin bile tanıyamayacağı iddia edildi. Peki, Survivor Türkiye 2017 yarışmacısı Sabriye Şengül, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması olan Survivor Türkiye yarışmasına hem 2017 hem de 2019 All Star sezonunda katılan Sabriye Şengül, milli sporcu olması nedeniyle yarışa ünlüler takımından dahil olmuştu.

        Hem 2017 hem de 2019 Survivor Türkiye yarışlarında adından sık sık söz ettiren Sabriye Şengül, Boks ve Kickboks spor dallarında aldığı 3 Türkiye Şampiyonluğu'nun hakkını parkurlarda vermişti.

        23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu olan Sabriye Şengül, Survivor Türkiye tarihinde de en çok konuşulan kadın yarışmacılar arasına girerek adını tarihe altın harfler ile kazımıştı. Ancak Sabriye'nin yeni hali, o akıllara kazınan halini bir anda unutturdu.

        Spor kariyerine hentbol oynayarak genç yaşlarda başlayan Sabriye Şengül, bir süre hentbol oynadıktan sonra hocasının tavsiyesine uymaya karar verdi.

            Hentbol hocasının yönlendirmesi ile 2006 yılında boks yapmaya başlayan Sabriye Şengül, kısa süre içerisinde başarıdan başarıya koşar hale geldi. Türkiye'nin en başarılı milli sporcuları arasına kendi adını yazdıran Sabriye Şengül, Acun Ilıcalı'dan aldığı davet ile Survivor Türkiye 2017 yarışına dahil olmuş ve burada gösterdiği performansla da Survivor Türkiye 2019 All Star yarışına yeniden dahil olmaya hak kazanmıştı.

            Survivor yarışmasındaki bakımsız ada hallerini unutturmak isteyen Sabriye Şengül, dozu biraz fazla kaçırınca kimsenin tanıyamayacağı bir hale dönüştü.

            Survivor Türkiye 2019 yarışından bu yana ekranlarda olmayan Milli Sporcu Sabriye Şengül, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bir bölümüne konuk olmaya karar vermiş ve buradan sonra tekrar çok sık konuşulur hale gelmişti.

                Geçirdiği değişimler ile hayranlarını şoke eden Sabriye Şengül, yaptırdığı estetik operasyonlar ile eski halinden yüzünde hiçbir eser bırakmamıştı. Sabriye Şengül'ün bu hali görenleri şaşırtırken, takipçilerine; "Annesi görse tanıyamaz" yorumunu yaptırdı.
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                Haberler Magazin Survivor Sabriye kendine estetikle yeni yüz yaptı bir de kilo verince bikinili poz şart oldu! Bu nasıl değişimdir sanki başka biri
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