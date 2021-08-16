Survivor Sabriye kendine estetikle yeni yüz yaptı bir de kilo verince bikinili poz şart oldu! Bu nasıl değişimdir sanki başka biri... Survivor'da hafızalara kazınan isimlerden biri Sabriye Şengül. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da sivri çıkışlarıyla adından bolca söz ettirdi. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. İşte Sabriye'nin akıllara zarar değişimi.