Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü, gerçek adı nedir? İbrahim Özer...

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Cimilli İbo'dan kahreden haber geldi. Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte detaylar...
Karadeniz müziğinin sevilen ismi hayatını kaybetti
CENAZESİ YARIN RİZE'DE DEFNEDİLECEK
49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.
İşte hayatına dair bilgiler;
CİMİLLİ İBO KİMDİR?
Cimilli İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.
Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.
Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.