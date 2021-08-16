Hande Erçel'in eli bikinili poz vermeye alıştı artık cömert davranıyor! Bir dönem kilolarıyla şoke eden Hande şimdi fit olunca...

İki sezondur rol aldığı Sen Çal Kapımı dizinin final tarihinin belli olmasının ardından sete son kez giren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde setten bir fotoğraf paylaşmış ve seyircisine veda etmişti. 52. bölümü ile veda edecek olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerinin tamamlandığı ve seyirciyi mutlu bir sonun beklediği de o paylaşım ile ortaya çıkmıştı.