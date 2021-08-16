Hande Erçel'in eli bikinili poz vermeye alıştı artık cömert davranıyor! Bir dönem kilolarıyla şoke eden Hande şimdi fit olunca... Son dönemde Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, sosyal medyada da aktif olmayı başarıyor. 24 milyona yakın takipçisiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in her bir paylaşımına yorum ve beğeni yağıyor. Son yaptığı paylaşım da bunlardan biri oldu. Bikinili paylaşım yapan Hande Erçel'in paylaşımları sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Sen Çal Kapımı dizisinin güzel başrol oyuncusu Hande Erçel, son bölümünün çekiminin tamamlanmasının hemen ardından kendisini denizin ve güneşin kollarına attı.
Çıktığı tatilden birbirinden iddialı pozlar paylaşan Hande Erçel, yaptığı o paylaşım ile milyonların aklını resmen başından aldı! Hande Erçel'in her fotoğrafına yorum yapan sevgilisi Kerem Bürsin'in bu kez ne yorum yapacağı ise, Erçel fanları tarafından merakla beklenmeye başlandı. Peki, Hande Erçel ne paylaştı? Kerem Bürsin, Hande Erçel'in o fotoğrafı için ne dedi? İşte, detaylar…