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    • Magazin
    • 16.08.2021 12:54
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    • 16.08.2021 12:54
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    Hande Erçel'in eli bikinili poz vermeye alıştı artık cömert davranıyor! Bir dönem kilolarıyla şoke eden Hande şimdi fit olunca...

    Bir dönem fazla kiloları ve 'bazlama' suratla gündeme gelen Hande Erçel, şimdilerde estetikle gelen değişim ve büyük çaba sonucu gelen fitliğin tadını çıkarıyor. Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 28 yaşında oyuncu Hande Erçel, bikinili fotoğraflarına bir yenisini ekledi. Reklam, televizyon, dergi ne varsa şu günlerde sıklıklar kendisine rastladığımız Hande Erçel'in fotoğrafları sosyal medyayı yaktı geçti. Milyonlarca takipçisi olan Hande Erçel'in fotoğraflarına gelen reaksiyon da yine ona göreydi...

    Hande Erçel’in eli bikinili poz vermeye alıştı!

    Hande Erçel'in eli bikinili poz vermeye alıştı artık cömert davranıyor! Bir dönem kilolarıyla şoke eden Hande şimdi fit olunca... Son dönemde Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, sosyal medyada da aktif olmayı başarıyor. 24 milyona yakın takipçisiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in her bir paylaşımına yorum ve beğeni yağıyor. Son yaptığı paylaşım da bunlardan biri oldu. Bikinili paylaşım yapan Hande Erçel'in paylaşımları sosyal medyayı kasıp kavurdu.

    Sen Çal Kapımı dizisinin güzel başrol oyuncusu Hande Erçel, son bölümünün çekiminin tamamlanmasının hemen ardından kendisini denizin ve güneşin kollarına attı.

    Çıktığı tatilden birbirinden iddialı pozlar paylaşan Hande Erçel, yaptığı o paylaşım ile milyonların aklını resmen başından aldı! Hande Erçel'in her fotoğrafına yorum yapan sevgilisi Kerem Bürsin'in bu kez ne yorum yapacağı ise, Erçel fanları tarafından merakla beklenmeye başlandı. Peki, Hande Erçel ne paylaştı? Kerem Bürsin, Hande Erçel'in o fotoğrafı için ne dedi? İşte, detaylar…

        Ekranların sevdiği yüzlerden biri olan ve iki sezondur Sen Çal Kapımı dizisinin Eda Yıldız karakteri ile seyirci karşısına çıkan Hande Erçel, son zamanlarda sosyal medya hesabını her aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer aldı.

        Yaptığı hemen hemen her şeyi takipçileri ile paylaşan Hande Erçel, Türkiye'nin en çok takip edilen üçüncü ünlü ismi olmasını da takipçileri ile asla diyaloğunu kesmemesi ile sağladı. Son zamanlarda sevgilisi Kerem Bürsin ile sık sık fotoğraf paylaşması ile gündeme gelen Hande Erçel, bu kez iddialı pozlarından birini takipçisinin beğenilerine sundu.

        İki sezondur rol aldığı Sen Çal Kapımı dizinin final tarihinin belli olmasının ardından sete son kez giren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde setten bir fotoğraf paylaşmış ve seyircisine veda etmişti. 52. bölümü ile veda edecek olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerinin tamamlandığı ve seyirciyi mutlu bir sonun beklediği de o paylaşım ile ortaya çıkmıştı.

            Son bölüm çekiminin ardından kendisini hemen tatile atan Hande Erçel, yeni sezon projeleri öncesi dinlenmeye çekildi. Birbirinden iddialı pozlarını art arda sıralayan güzel oyuncu, en çok paylaştığı o fotoğraf ile gündeme geldi.

            Takipçilerinin beğenisine leoparlı bikinisi ile çekildiği bir fotoğrafı sunan Hande Erçel, fiziğinin kusursuzluğu ve güzelliği ile milyonların başını döndürmeyi başardı.

            Güneşin tadını çıkarırken şezlongda bir fotoğraf paylaşan Hande Erçel, sosyal medyayı deyim yerindeyse salladı! Takipçilerinin yüzbinlerce beğeni ile karşılık verdiği Hande Erçel'in o gönderisi, "Kerem'in yorumunu bekliyorum" ve "Hande yine yaktın ortalığı" ifadeleri ile doldu taştı.
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                Haberler Magazin Hande Erçel'in eli bikinili poz vermeye alıştı artık cömert davranıyor! Bir dönem kilolarıyla şoke eden Hande şimdi fit olunca...
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