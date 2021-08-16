Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef Tahsin Küçük kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada ana kadroya katılan yarışmacıların hayatlarına dair detaylar da araştırma konusu oluyor. İşte Masterchef Tahsin Küçük ile ilgili bilgiler…
MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?
MasterChef Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, 2019'da Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur.
2015 yılında 'Ver Fırına' isimli yemek yarışması programında yarışmıştır.
El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?
İkinci final turu haftasında sekiz ana kadro yarışmacısı açıklandı. İşte, kazananlar:
- Fatma Polat
- Milhan Erdem
- Dilara Başaran