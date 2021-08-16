Masterchef Araz kiminle evli? Masterchef Araz'ın eşi kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Masterchef Türkiye yedek yarışmacıları arasına katılan, İran kökenli yarışmacının hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Masterchef Araz hakkında detaylar…
MASTERCHEF ARAZ KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisidir. Araz Aknam yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İran'da 10 yıl yaşayan Araz Aknam'ın mesleği inşaat mühendisliğidir. Yarışmacının daha önceden herhangi bir mutfak deneyimi olmasa da küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgili olduğunu belirtiyor. Araz Aknam ABD'de 8 yıl yaşamış ve Amerikan futbolu oynamaktadır. Araz Aknam kısa bir süre önce Ecem Aknam ile nişanlanmış ve evlenmiştir. Eşi hakkında bilgi bulunmuyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?
İkinci final turu haftasında sekiz ana kadro yarışmacısı açıklandı. İşte, kazananlar:
- Fatma Polat
- Milhan Erdem
- Dilara Başaran