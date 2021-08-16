Acı sonu yüreklere hançer gibi saplanacak! Bir Zamanlar Çukurova'da değişim dönemi! En acımasız isim...

Acı sonu yüreklere hançer gibi saplanacak! Bir Zamanlar Çukurova'da değişim dönemi 4. sezonla birlikte başlıyor. Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon öncesi kulislerde pek çok transfer iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a teklif götürüldü. Ünlü oyuncunun Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat vereceği bilgisi paylaşıldı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

BİR VEDA DAHA

Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Gazetece Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.