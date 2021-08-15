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    • Magazin
    • 15.08.2021 15:57
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    • 15.08.2021 16:01
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    Irmak Arıcı skandallara doymuyor! Sahnede adeta kendisini kaybetti konserine gidenler neye uğradığını şaşırdı

    Irmak Arıcı skandallara doymuyor! Son günlerde ismi skandallarla anılan Irmak Arıcı’nın trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdüğü anlar uzun süre gündem olmuş ve şarkıcıya tepki yağmıştı. Dün akşam Sakarya’da sahne alan Arıcı, yine adından söz ettirmeyi başardı. Onu dinlemeye gelenleri umursamayan Arıcı, şarkı söylemek yerine sahnede dakikalarca ayakta durdu. Arıcı'nın mana verilemeyen hareketi sonrası sahneden indirildiği iddia edildi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Arıcı için "Ne işine, ne dinleyicisine saygısız var, yazık" yorumu yapıldı. İşte o anlar...

    Bir skandal daha! Sahnede kendisini kaybetti

    Son günlerde ismi skandallarla anılan Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya'nın Karasu ilçesinde konser verdi.

    Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine sahnede dakikalarca ayakta durdu. Onu dinlemeye gelenleri umursamayan Irmak Arıcı'nın mana verilemeyen hareketi sonrası sahneden indirildiği iddia edildi.

    Sahnede kendisini neden kaybettiği hakkında henüz açıklama yapmayan şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği konser videolarına binlerce yorum yapıldı.

        Irmak Arıcı'ya sosyal medyada "Ne işine, ne dinleyicisine saygısız var, yazık", "Kariyerini daha başındayken bitirdi" yorumları yağdı.

        NE OLMUŞTU?
        Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü, Irmak Arıcı'dan şikayetçi oldu.

        Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

            "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

            KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI
            Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.

            IRMAK ARICI KİMDİR?
            31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğan Irmak Arıcı'nın küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Aslen İzmir'li olan Arıcı, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır.

                Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, 'Gece Gibi Gönlün' isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakalamış ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırmıştır. Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir.
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                Haberler Magazin Irmak Arıcı skandallara doymuyor! Sahnede adeta kendisini kaybetti konserine gidenler neye uğradığını şaşırdı
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