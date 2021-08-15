Irmak Arıcı skandallara doymuyor! Sahnede adeta kendisini kaybetti konserine gidenler neye uğradığını şaşırdı

Son günlerde ismi skandallarla anılan Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya'nın Karasu ilçesinde konser verdi.
Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine sahnede dakikalarca ayakta durdu. Onu dinlemeye gelenleri umursamayan Irmak Arıcı'nın mana verilemeyen hareketi sonrası sahneden indirildiği iddia edildi.
Sahnede kendisini neden kaybettiği hakkında henüz açıklama yapmayan şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği konser videolarına binlerce yorum yapıldı.