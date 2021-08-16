Kuruluş Osman ekibinden yeni dizi müjdesi! Ebru Şahin ve Edip Tepeli'den sonra ortalığı sallayacak transfer. Kuruluş Osman dizisinin yapımcı şirket Bozdağ Film'in atv için çekeceği Destan dizisi için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Hercai'nin başarılı ismi Ebru Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yapım şirketi olan Bozdağ Film'in yeni projesi için imzayı atmıştı. Ebru Şahin'in yakın zamanda sete çıkacak olan Destan dizisiyle tekrar ekranlarda olacak. Ayrıca projede Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut'la birlikte Meltem Pamirtan da izleyici karşısında olacak.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 25 Nisan tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan 69. bölümüyle günü ekranlara veda eden Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu.