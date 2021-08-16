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    • Magazin
    • 16.08.2021 16:04
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    • 16.08.2021 16:04
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    Kuruluş Osman ekibinden yeni dizi müjdesi! Ebru Şahin ve Edip Tepeli'den sonra ortalığı sallayacak transfer

    Yakında sete çıkacak Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Dönem dizisinin kadrosunda Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut gibi başarılı isimler dahil olmuştu. Hercai dizisinin sevilen ismi Ebru Şahin'in bu sezon rol alacağı yeni proje belli oldu. Hercai dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve gönüllere taht kurmayı başaran Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman başarılı tarihi dizilerin yapım şirketi Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan adlı diziyle el sıkışmıştı. Diziye son olarak Meltem Pamirtan'ın da katıldığı öğrenildi.

    Kuruluş Osman ekibinden yeni dizi müjdesi!

    Kuruluş Osman ekibinden yeni dizi müjdesi! Ebru Şahin ve Edip Tepeli'den sonra ortalığı sallayacak transfer. Kuruluş Osman dizisinin yapımcı şirket Bozdağ Film'in atv için çekeceği Destan dizisi için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Hercai'nin başarılı ismi Ebru Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yapım şirketi olan Bozdağ Film'in yeni projesi için imzayı atmıştı. Ebru Şahin'in yakın zamanda sete çıkacak olan Destan dizisiyle tekrar ekranlarda olacak. Ayrıca projede Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut'la birlikte Meltem Pamirtan da izleyici karşısında olacak.

    YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 25 Nisan tarihinde ATV ekranlarında yayınlanan 69. bölümüyle günü ekranlara veda eden Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu.

    Hercai dizisiyle dikkat çeken Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman dizilerinin yapım şirketi Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan adlı diziyle el sıkıştı.

    İzleyicilerin heyecanla beklediği Destan dizisi bu ay sete çıkmaya hazırlanıyor. Projede Ebru Şahin'in partneri ise Edip Tepeli oldu.

        EBRU ŞAHİN KİMDİR?

        Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

        İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

        İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

            Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizmişti. Hercai dizisi bu yıl 69. bölümüyle ekranlara veda etti.

            EBRU ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

            2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

            2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

            2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

            2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

            2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

            2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman ekibinden yeni dizi müjdesi! Ebru Şahin ve Edip Tepeli'den sonra ortalığı sallayacak transfer
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