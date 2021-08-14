Seren Serengil 'yataktan kalktım dikişlerimi aldırmadan geldim' dedi son hali inanılır gibi değil! Yeni ameliyat oldu ama...

"AMELİYAT OLALI DÖRT GÜN OLDU"

Paylaşımına; "Ameliyat olalı tam dört gün oldu.. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim.." diyen Seren Serengil, kendisini hasta yatağında bile enerjik ve gülen yüzlü haline çevirdiklerini söylediği yapımcısına ve ekibine teşekkür etti.