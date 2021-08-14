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    • Magazin
    • 14.08.2021 11:07
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    • 14.08.2021 11:22
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    Seren Serengil 'yataktan kalktım dikişlerimi aldırmadan geldim' dedi son hali inanılır gibi değil! Yeni ameliyat oldu ama...

    Zayıflık uğruna bıçak altına yatan Seren Serengil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Fazla kilolarından kurtulmak için yaptırdığı ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve hızla kilo veren Seren Serengil, 4 gün önce yine ameliyat oldu. Ameliyat sonrası hemen ayaklanan ünlü sunucu, Söylemezsem Olmaz'ın tanıtım çekimlerine katıldı. Serengil, son paylaşımına "Dört gün önce ameliyat oldum. Dikişlerim alınmadan tanıtım çekimlerime gittim. İşimi seviyorum, yapımcımı ekibi ve hayatı seviyorum” notu düştü. Ünlü sunucunun son hali ise hayranlarını endişelendirdi.

    Seren Serengil’in son hali korkuttu

    Seren Serengil 'yataktan kalktım dikişlerimi aldırmadan geldim' dedi son hali inanılır gibi değil! Yeni ameliyat oldu ama... Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo verdiği için ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz gün safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hastanede tedavisine devam edilen Seren Serengil, programın yeni sezon çekimleri için kanala gitti. Seren Serengil'in son hali takipçilerini endişelendirdi.

    Zayıflamak için gerçekleştirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatmıştı.

    Henüz dikişleri alınmadan Beyaz TV'de sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının tanıtım çekimlerine katılan Seren Serengil'in bu anları sosyal medyada paylaşıldı.

        "AMELİYAT OLALI DÖRT GÜN OLDU"

        Paylaşımına; "Ameliyat olalı tam dört gün oldu.. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim.." diyen Seren Serengil, kendisini hasta yatağında bile enerjik ve gülen yüzlü haline çevirdiklerini söylediği yapımcısına ve ekibine teşekkür etti.

        ZAYIFLIĞI ENDİŞELENDİRDİ

        Aşırı zayıflığı dikkat çeken Serengil'in bu görüntüsü sevenlerini endişendirirken, pek çok takipçisi sağlığına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu.

        NE OLMUŞTU?

        Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo kaybı nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, ameliyata girmişti. Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, o anları Instagram hesabından yayınladı.

            Mustafa Tohma, "Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı."

            "Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı, film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu."

            "Bir ay önce Haberal hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için damping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti."
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            Haberler Magazin Seren Serengil 'yataktan kalktım dikişlerimi aldırmadan geldim' dedi son hali inanılır gibi değil! Yeni ameliyat oldu ama...
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