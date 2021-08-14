Seren Serengil 'yataktan kalktım dikişlerimi aldırmadan geldim' dedi son hali inanılır gibi değil! Yeni ameliyat oldu ama... Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo verdiği için ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz gün safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hastanede tedavisine devam edilen Seren Serengil, programın yeni sezon çekimleri için kanala gitti. Seren Serengil'in son hali takipçilerini endişelendirdi.
Zayıflamak için gerçekleştirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatmıştı.
Henüz dikişleri alınmadan Beyaz TV'de sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının tanıtım çekimlerine katılan Seren Serengil'in bu anları sosyal medyada paylaşıldı.