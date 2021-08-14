Memati-Kara dostluğu Teşkilat'ta harmanlandı! Projeye 'evet' diyen iki isim ortalığı sallayacak. Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu yine Gürkan Uygun ile aynı dizide rol alacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun sezon sonu projeye veda etmişti. Yaşanan bu gelişme Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelecek söylentilerini artırsa da gerçek ortaya çıktı. Önce Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat dizisi şimdi de Gürkan Uygun'u kadroya dahil etti.
BOMBA TRANSFER
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı. Yeni sezon çekimleri yakında başlayacak olan dizinin kadrosuna Gürkan Uygun dahil oldu.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILMIŞTI
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı.
HAKAN BOYAV TEŞKİLAT'TA!
Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı.