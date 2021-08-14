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    • Magazin
    • 14.08.2021 11:59
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    • 14.08.2021 11:59
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    Memati-Kara dostluğu Teşkilat'ta harmanlandı! Projeye 'evet' diyen iki isim ortalığı sallayacak

    Payitaht Abdülhamid'de Mahmud Paşa karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Maraşlı dizisinin kadrosunda yer alan Hakan Boyav'ın yeni projesi netlik kazandı. Ayrıca Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Hasan Sabbah karakteriyle adından söz ettiren Gürkan Uygun'un yeni dizisi de belli oldu. İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'nun 5. sezonunda kamera karşısına çıkan, ardından da Payitaht Abdülhamid'de beraber rol alan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta buluşacak. Kurtlar Vadisi'nin iki yıldız isminin tekrar bir aksiyon dizisinde beraber oynacak olması seyircide büyük bir heyecan yarattı.

    Memati-Kara dostluğu Teşkilat’ta harmanlandı!

    Memati-Kara dostluğu Teşkilat'ta harmanlandı! Projeye 'evet' diyen iki isim ortalığı sallayacak. Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu yine Gürkan Uygun ile aynı dizide rol alacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun sezon sonu projeye veda etmişti. Yaşanan bu gelişme Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelecek söylentilerini artırsa da gerçek ortaya çıktı. Önce Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat dizisi şimdi de Gürkan Uygun'u kadroya dahil etti.

    BOMBA TRANSFER

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı. Yeni sezon çekimleri yakında başlayacak olan dizinin kadrosuna Gürkan Uygun dahil oldu.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILMIŞTI

    Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle gönüllere taht kuran Gürkan Uygun bilindiği üzere son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı canlandırmıştı.

    HAKAN BOYAV TEŞKİLAT'TA!

    Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı.

        YİNE BİR ARADA

        İlk kez Kurtlar Vadisi Pusu'nun 5. sezonunda kamera karşısına çıkan, ardından da Payitaht Abdülhamid'de beraber rol alan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav bu kez TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta buluşacak.

        Kurtlar Vadisi'nin iki yıldız isminin tekrar bir aksiyon dizisinde beraber oynacak olması seyircide büyük bir heyecan yarattı.

        HAKAN BOYAV KİMDİR?

        Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1974 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.

            1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

            1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.

            Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.
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            Haberler Magazin Memati-Kara dostluğu Teşkilat'ta harmanlandı! Projeye 'evet' diyen iki isim ortalığı sallayacak
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