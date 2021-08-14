Memati-Kara dostluğu Teşkilat'ta harmanlandı! Projeye 'evet' diyen iki isim ortalığı sallayacak. Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu yine Gürkan Uygun ile aynı dizide rol alacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakteriyle çok konuşulan Gürkan Uygun sezon sonu projeye veda etmişti. Yaşanan bu gelişme Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelecek söylentilerini artırsa da gerçek ortaya çıktı. Önce Payitaht Abdülhamid dizisinin Mahmud Paşa'sı Hakan Boyav'ı kadrosuna katan Teşkilat dizisi şimdi de Gürkan Uygun'u kadroya dahil etti.

BOMBA TRANSFER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisi bomba bir transfere imza attı. Yeni sezon çekimleri yakında başlayacak olan dizinin kadrosuna Gürkan Uygun dahil oldu.