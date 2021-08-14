Aşk-ı Memnu'dan sonra kasırgalar koparacak! Vakit gelip çattı! Namık Kemal'in efsanevi romanı dizi olacak. 2010 yılında milyonları ekran başına kilitleyen bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu ekinden yepyeni bir proje geliyor. Ünlü şair ve yazar Namık Kemal'in ilk kez 1876'da yayımlanan İntibah isimli klasik romanı ekranlara aktarılacak. İntibah, BKM'nin yapımcılığında dizi olmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni Hilal Saral üstlenecek. Aşk-ı Memnu hayranlarını heyecanlandıran bu gelişmenin hemen ardından dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı, kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi gelişmeler merak ediliyor.

YENİ PROJE GELİYOR

2010 yılında duygu yüklü bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu dizisinin ekinden yepyeni bir proje geliyor.