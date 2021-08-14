Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez sevgili mi? Çukur'un yıldızlarının aşkında son perde! Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez... Aras Bulut İynemli, geçen Temmuz ayında 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal ile yollarını ayırma kararı aldı. Sürpriz ayrılık magazin gündemine bomba gibi düşerken İynemli'nin ilk hamlesi Bige Önal ile yaşadığı evden taşınmak oldu. Ayrılık haberiyle uzun bir süre gündem olan Aras Bulut İynemli hakkında ortaya atılan yeni iddia yine bomba etkisi yarattı. Aras Bulut İynemli, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Damla Sönmez ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası ilk kez görüntülenen Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.