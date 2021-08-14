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    • Magazin
    • 14.08.2021 12:09
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    • 14.08.2021 12:21
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    Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez sevgili mi? Çukur’un yıldızlarının aşkında son perde! Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez...

    Geçen aylarda final yapan Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakteri ile başrolü üstlenen Aras Bulut İynemli, 6 yıllık sevgilisi Bige Önal ile sürpriz bir kararla ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık kararının ardından Bige Önal ile birlikte yaşadığı evden taşınan İynemli hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun, Çukur dizisinde Efsun karakteriyle eşini canlandıran Damla Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası ilk kez görüntülenen Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez sevgili mi?

    Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez sevgili mi? Çukur'un yıldızlarının aşkında son perde! Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez... Aras Bulut İynemli, geçen Temmuz ayında 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal ile yollarını ayırma kararı aldı. Sürpriz ayrılık magazin gündemine bomba gibi düşerken İynemli'nin ilk hamlesi Bige Önal ile yaşadığı evden taşınmak oldu. Ayrılık haberiyle uzun bir süre gündem olan Aras Bulut İynemli hakkında ortaya atılan yeni iddia yine bomba etkisi yarattı. Aras Bulut İynemli, Çukur dizisindeki rol arkadaşı Damla Sönmez ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası ilk kez görüntülenen Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile altı yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

    İynemli'nin ayrılıktan kısa süre sonra final yapan 'Çukur' dizisindeki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

        Bu iddialara kanıt olarak Damla Sönmez'in, bir bulutun bir kadını öptüğü paylaşımı kanıt olarak gösterilmişti.

        Yakışıklı oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.

        Bu iddialara bir açıklamada Damla Sönmez'den geldi.

            Habertürk'te yer alan habere göre; önceki Maslak'ta dizi setinden çıkarken görüntülenen Damla Sönmez, ilk kez konuyla ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi.

            34 yaşındaki güzel, "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar" sözleriyle, Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadıkları yönündeki dedikoduları net bir dille yalanladı.
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