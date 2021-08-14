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    • Magazin
    • 14.08.2021 15:22
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    • 14.08.2021 15:22
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    Kardeşlerim fırtınalar koparmaya geliyor! Su Burcu Yazgı Coşkun'dan 2. sezon gelsin diyenlere müjde

    Reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde yeni sezon için müjdeli bir haber geldi. Gelen son bilgilere göre sevilen dizinin çekimleri başladı. Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun 2. sezonla ilgili paylaşımda bulundu ve fotoğrafa beğeni yağdı. Ayrıca cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen bir isim veda edecek. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek'in diziden ayrılacağı haberi kulislere bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Kardeşlerim dizisine yeni isimlerin veda edeceği de sık sık gündeme geliyor. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 2. sezonun başlayacağı tarih merak ediliyor.

    Kardeşlerim fırtınalar koparmaya geliyor! Su Burcu Yazgı Coşkun’dan 2. sezon gelsin diyenlere müjde

    Kardeşlerim fırtınalar koparmaya geliyor! Su Burcu Yazgı Coşkun'dan 2. sezon gelsin diyenlere müjdeli haber geldi. Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, Instagram hesabından dizinin yeni sezonuyla ilgili izleyicileri mutlu edecek bir paylaşım yaptı. Kardeşlerim dizisinde hem müjdeli hem de üzecek haberler peş peşe geldi. Fenomen dizinin çekimlerinin bu hafta başlarken oyunculardan birisinin veda edeceği haberi seyircileri kahretti. TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe karakterinin canlandıran Çağla Şimşek'in kadrodan ayrılacak. Yaşanan bu gelişme izleyicileri şok etti. Ayrıca aynı haberde yer alan bilgilere göre dizide ardı sıra vedalar yaşanacak.

    2. SEZON PAYLAŞIMI

    Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya platformu Instagram'dan 2. sezonla ilgili paylaşımda bulundu ve fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.

    ŞOK EDECEK VEDA

    cumartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'e sevilen bir isim veda edecek. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek'in diziden ayrılacağı haberi kulislere bomba gibi düştü.

    Kulislerde konuşulan son iddialara göre Kardeşlerim dizisine yeni isimlerin veda edeceği de sık sık gündeme geliyor.

        Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 2. sezonun başlayacağı tarihi ve dizide veda edecek isimleri merak ediyor.

        KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 19 Haziran 2021 tarihinde 18. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.

        ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

        Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır.

            Osman Yağmurdereli'nin keşfettiği Şimşek, Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır.

            Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır. 2011 yılında Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin karakterini canlandırdı.

            Küçük Gelin dizisinde Zehra karakterini canlandırmıştır ve bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 19 yaşında olan Çağla Şimşek, 1.60 cm boyunda, 50 kilo ve başak burcudur.
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