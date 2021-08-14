Kardeşlerim fırtınalar koparmaya geliyor! Su Burcu Yazgı Coşkun’dan 2. sezon gelsin diyenlere müjde

Kardeşlerim fırtınalar koparmaya geliyor! Su Burcu Yazgı Coşkun'dan 2. sezon gelsin diyenlere müjdeli haber geldi. Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, Instagram hesabından dizinin yeni sezonuyla ilgili izleyicileri mutlu edecek bir paylaşım yaptı. Kardeşlerim dizisinde hem müjdeli hem de üzecek haberler peş peşe geldi. Fenomen dizinin çekimlerinin bu hafta başlarken oyunculardan birisinin veda edeceği haberi seyircileri kahretti. TV100'den Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşe karakterinin canlandıran Çağla Şimşek'in kadrodan ayrılacak. Yaşanan bu gelişme izleyicileri şok etti. Ayrıca aynı haberde yer alan bilgilere göre dizide ardı sıra vedalar yaşanacak.

2. SEZON PAYLAŞIMI

Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya platformu Instagram'dan 2. sezonla ilgili paylaşımda bulundu ve fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.