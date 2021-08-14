Çukurova'da can acıtacak yeni veda gelişmesi! Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi de... Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon çekimleri çok yakında başlıyor. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de transfer gelişmesi yaşandı. Hande Soral'ın da veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova'ya pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran diziye yeni isimler katılacak. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak konusuydu. Diziye son olarak İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle katıldı.
ŞOK EDEN VEDA
Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.
HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR
İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.
2 VEDA
Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.