Çukurova'da can acıtacak yeni veda gelişmesi! Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi de... Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon çekimleri çok yakında başlıyor. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de transfer gelişmesi yaşandı. Hande Soral'ın da veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova'ya pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran diziye yeni isimler katılacak. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak konusuydu. Diziye son olarak İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle katıldı.

ŞOK EDEN VEDA

Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.