EDHO'dan sevinç çığlıkları attıracak hareket! Bu ikili buluşursa tüm hasımlarına yaka silktirir. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon hangi ünlü isimlerin katılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere dizinin 6. sezona Korkmazlar ailesi damgasını vurmuştu. Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü karakteriyle çok sevilen Muhammed Cangören bu sezon dizide Korkmaz ailesinin babası Hamdi'ye hayat vermeye başladı. Sosyal medyada dizinin hayranları EDHO'ya katıldığı ilk bölümden itibaren çok sevilen isimler arasında yer alan Hamdi karakterinin yanına Erdal Kömürcü gelsin şeklinde yorumlar yapmaya başladı. Yapılan bu yorumlar binlerce beğeni alırken ünlü oyuncu Sefa Zengin'in projeye katılacağına dair bir bilgi gelişme bulunmuyor.

HEYECAN YARATAN YORUM

7. sezon hazırlıklarına başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon hangi ünlü isimlerin katılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.