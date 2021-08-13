Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı'dan bir garip paylaşım! Önce tükürüyor sonra özür dilemeyip iç huzur diliyor... Geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelen olayda, şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları dinmemişken Irmak Arıcı'nın yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelen olayda, şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü.
Olay geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi.Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle Recep Karaaslan (26) isimli sürücü ile tartışmaya başladı.