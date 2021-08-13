Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı'dan bir garip paylaşım! Önce tükürüyor sonra özür dilemeyip iç huzur diliyor

"SENİN GİBİ İNSANLARA TÜKÜRÜYORUM"

Tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürdü. "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.