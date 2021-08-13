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    • Magazin
    • 13.08.2021 11:44
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    • 13.08.2021 11:58
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    Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı'dan bir garip paylaşım! Önce tükürüyor sonra özür dilemeyip iç huzur diliyor

    Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte skandal bir olaya imza atmıştı. Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti. Olayın ardından Irmak Arıcı'dan konuya dair olduğu düşünülen bir paylaşım geldi. En ufak bir 'özür' dilemeyen Arıcı'nın bu paylaşımı da tepki topladı.

    Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı’dan bir garip paylaşım!

    Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı'dan bir garip paylaşım! Önce tükürüyor sonra özür dilemeyip iç huzur diliyor... Geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelen olayda, şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları dinmemişken Irmak Arıcı'nın yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

    Geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelen olayda, şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü.

    Olay geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi.Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle Recep Karaaslan (26) isimli sürücü ile tartışmaya başladı.

        "SENİN GİBİ İNSANLARA TÜKÜRÜYORUM"

        Tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürdü. "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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        Haberler Magazin Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı'dan bir garip paylaşım! Önce tükürüyor sonra özür dilemeyip iç huzur diliyor
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