Aysun Kayacı kimdir, son hali nasıl? Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir, ne iş yapıyor?

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir.

EFE KAPANCI KİMDİR?

Efe Kapancı bir dönemin en popüler mankenlerinden Aysun Kayacı'nın eşidir. Rol aldığı efsane dizi Doktorlar ile de yıldızını pekiştirmişti. 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, kendisine yepyeni bir düzen kurmuş ve mesleğini bırakıp eşi ile İngiltere'ye yerleşmişti. Hürriyet'in haberine göre; Kayacı tam 9 yıl sonra Türkiye'ye geldi.