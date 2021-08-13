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    • Magazin
    • 13.08.2021 13:38
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    • 13.08.2021 13:38
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    Aysun Kayacı kimdir, son hali nasıl? Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir, ne iş yapıyor?

    Aysun Kayacı kimdir, son hali nasıl? Bir dönem mankenlik yapan daha sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir, ne iş yapıyor? 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen eski manken Aysun Kayacı, tatil için Bodrum’a geldi. Yıllar önce magazin sayfalarından hiç düşmeyen Kayacı’nın son hali ise merak konusu oldu. İşte, Aysun Kayacı ve eşi Efe Kapancı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Aysun Kayacı kimdir, son hali nasıl? Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir, ne iş yapıyor?

    Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir, ne iş yapıyor? Aysun Kayacı kimdir, son hali nasıl? Magazin dünyasının gündeminden hiç düşmeyen ünlü manken Aysun Kayacı'nın yeniden Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Ünlü eski mankenin Bodrum'a gelmesiyle birlikte Aysun Kayacı kimdir ve Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı kimdir sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

    AYSUN KAYACI KİMDİR?

    Aysun Kayacı (d. 20 Mayıs 1979; Üsküdar, İstanbul) Türk manken, oyuncu, sunucu.

    Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.

    2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü aldı. 2005 yılında Çat Kapı, 2006 yılında Doktorlar, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizilerde rol aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı. 2007 - 2008 yıllarında Pepsi'nin ses getiren bir reklam filminde oynadı.

    2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Ayrıca aynı yıllarda Haldun Dormen ile birlikte özel bir kanalda şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.

        27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir.

        EFE KAPANCI KİMDİR?

        Efe Kapancı bir dönemin en popüler mankenlerinden Aysun Kayacı'nın eşidir. Rol aldığı efsane dizi Doktorlar ile de yıldızını pekiştirmişti. 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, kendisine yepyeni bir düzen kurmuş ve mesleğini bırakıp eşi ile İngiltere'ye yerleşmişti. Hürriyet'in haberine göre; Kayacı tam 9 yıl sonra Türkiye'ye geldi.
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