Survivor Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur kaza yaptı hızını alamayınca kameralara saldırdı! Tehditler havada uçuştu... Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk önceki gece bir trafik kazasına karıştı, sonrasında olanlar oldu. Survivor Ekstra koltuğunda yorumculuk yapan Semih Öztürk kameraların kendisini görüntülemesi sonrası sinirlerine hakim olamadı. İşte Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'un olaylı gecesi...