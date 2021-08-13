Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.08.2021 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 18:07
    ABONE OL

    Aşkın Tarifi’nin yıldızları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimiyeti olay olmuştu! Neslihan Atagül'den ilk açıklama geldi

    Aşkın Tarifi’nin yıldızları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimiyeti olay olmuştu! Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, geçen haftalarda canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı. Yayın sırasında bir hayli samimi görünen ikilinin yakınlığı izleyenleri şaşkına çevirmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözler Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’e çevrildi. Günler sonra sessizliğini bozan Neslihan Atagül görüntüler hakkında bakın neler söyledi...

    Aşkın Tarifi’nin yıldızları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün samimiyeti olay olmuştu! Neslihan Atagül’den ilk açıklama geldi

    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte geride bıraktığımız gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

    Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Atagül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çiftten Neslihan Atagül, uzun süre gündem olan video hakkında konuştu.

    Eşi ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi.

        SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
        Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, sağlık durumuyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı.

        İyi olduğunu dile getiren Atagül, şu ifadeleri kullandı: "Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi"

        Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna ise "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem... Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum" yanıtını verdi.

            Oyuncu, Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla ilgili "Bireysel olarak neler yapmalıyız?" sorusu üzerine "Tabii hepimiz üzgünüz, galiba kökten bir sistem değiştirmek gerekiyor. Bireysel olarak neler yaptığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

            NE OLMUŞTU?
            "Aşkın Tarifi" dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı.

            Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri ise sevenlerini kızdırmıştı.

                Kadir Doğulu ise gelen tepkilerin ardından katıldığı bir törenden sonra "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." açıklamasında bulundu

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Sel felaketinde can kaybı yükseldi
                Haberler Magazin Aşkın Tarifi’nin yıldızları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimiyeti olay olmuştu! Neslihan Atagül'den ilk açıklama geldi
                    SON DAKİKA