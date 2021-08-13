Aşkın Tarifi’nin yıldızları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk’ün samimiyeti olay olmuştu! Neslihan Atagül’den ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte geride bıraktığımız gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Atagül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Manevi kardeşlerimiz" dedikleri iki gençle birlikte dolaşan çiftten Neslihan Atagül, uzun süre gündem olan video hakkında konuştu.
Eşi ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi.