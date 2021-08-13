Acun Ilıcalı 5.kez baba mı oluyor Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği öyle böyle değil! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ayça Çağla Altunkaya'nın bir spor salonunda çekilen görüntüsü kafaları iyice karıştırdı.