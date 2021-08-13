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    • Magazin
    • 13.08.2021 15:55
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    • 13.08.2021 15:55
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    Acun Ilıcalı 5.kez baba mı oluyor Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği öyle böyle değil! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi?

    Acun llıcalı'nın, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden birisi. Acun Ilıcalı sayesinde tanıdığımız Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medya hesaplarını gözlerden uzak tutsa da yine de kaçamıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarına dair haberler ortaya atılan çift hakkında bu kez bomba bir iddia ve görüntü ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi. Spor yaparken görüntülenen Altunkaya'nın şiş karnı ise hamilelik iddiasını güçlendirdi.

    Acun Ilıcalı’nın sevgilisi hamile mi?

    Acun Ilıcalı 5.kez baba mı oluyor Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği öyle böyle değil! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ayça Çağla Altunkaya'nın bir spor salonunda çekilen görüntüsü kafaları iyice karıştırdı.

    ACUN ILICALI BABA MI OLUYOR?

    Formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi.

    Magazin Fırtınası adlı bir sosyal medya hesabında yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik ise akıllara hamilelik iddiasını getirdi.

        Mutlu bir birliktelikleri olan ikilinin bebek beklediği iddiası ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

        "ÇAĞLA İLE İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"

        Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda sevgilisi için "Çağla ile iki yılı devirdik, ilişkimiz çok güzel. Üretken bir dönem geçirmemde Çağla ile yakaladığım huzurun payı büyük" demişti.

        2018 yılında bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

            1999 doğumlu olan Çağla'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor.

            Şimdilik kendisi hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Ayça Çağla'nın değişimi ise son derece şaşırtıcı.

            Ufak tefek estetik müdahalelerle büyük bir değişim yaşayan Ayça Çağla'nın yüzü, yaş aldıkça daha da oturmuş tabii.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı 5.kez baba mı oluyor Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği öyle böyle değil! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hamile mi?
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