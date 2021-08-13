Masterchef Hasan 2021 kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte ana kadro yarışmacıları…

Masterchef Hasan 2021 kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye yarışmasında 2021 sezonu ana kadro yarışmacıları belirleniyor ve bunlardan biri olan Hasan Biltekin'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...
MASTERCHEF HASAN KİMDİR?
2020 sezonuna da katılarak jüriden 3 evet alan Hasan Biltekin, annesinin rahatsızlanması nedeniyle MasterChef'e devam edemedi. 2021 sezonunda yeniden ekranda olan MasterChef Hasan, ana kadro mücadelesi veriyor.
İlk turda yemeklerine ve başarısına olan güvenini, "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" sözleriyle gösterdi. Nevşehir Belediyespor'un da aşçılığını yapıyor.
2021 MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?
İkinci final turu haftasında sekiz ana kadro yarışmacısı açıklandı. İşte, kazananlar:
- Fatma Polat
- Milhan Erdem
- Dilara Başaran
- İbrahim Cingözler
- Tunahan Ak