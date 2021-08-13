Masterchef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Önal 2021 kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekikde araştırılır oldu. Ajda Pekkan ile bir süre aynı evde kaldıklarından yemek yaptıklarından bahseden yarışmacı izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Masterchef Burcu Önal'ın hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
MASTERCHEF BURCU KİMDİR?
MasterChef Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır. İbrahim Önal ile evli olduğu bilinen yarışmacı, Asya'dan yarışmaya katıldığını belirtiyor. Mesleği ise yemek geliştiriciliktir. MasterChef Burcu 34 yaşındadır.
Önal, İstanbul'un Beyoğlu'nda 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan yarışmacı kendini bildi bileli hep mutfakta yer aldı. Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.
Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı'nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.
2021 MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?
İkinci final turu haftasında sekiz ana kadro yarışmacısı açıklandı. İşte, kazananlar:
- Fatma Polat
- Milhan Erdem