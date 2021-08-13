Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.08.2021 19:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 19:36
    ABONE OL

    Baş Belası 9. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle! Doruk yaşam mücadelesi veriyor…

    Dizi severler tarafından Baş Belası 9. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle sorgulamaları sıklıkla araştırılır oldu. ATV’de Cuma akşamları yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Baş Belası’nda Doruk yaşam mücadelesi verirken İpek ise vicdan azabı çekiyor. Peki Doruk iyileşebilecek mi? İpek ile Şahin arasında neler yaşanacak?

    takvim.com.tr
    Baş Belası 9. yeni bölüm canlı izle!

    Baş Belası 9. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. ATV'de Cuma akşamları yayınlanan Baş Belası dizisinin yeni bölümünde hangi gelişmelerin yaşanacağını haberimizdeki linkten canlı yayın olarak takip edebilirsiniz.

    BAŞ BELASI 9. YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Benim suçum değil!"

    Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

    Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

    Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

        BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulan Nazlı, başına aldığı darbenin etkisiyle hiçbir şey hatırlamaz. İpek cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan arkadaşının masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Şahin onu geri planda kalmaya ikna eder. Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.

        Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sel felaketinde can kaybı yükseldi
        Haberler Magazin Baş Belası 9. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle! Doruk yaşam mücadelesi veriyor…
            SON DAKİKA