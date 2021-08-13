Baş Belası 9. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle! Doruk yaşam mücadelesi veriyor…

Baş Belası 9. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı dizi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. ATV'de Cuma akşamları yayınlanan Baş Belası dizisinin yeni bölümünde hangi gelişmelerin yaşanacağını haberimizdeki linkten canlı yayın olarak takip edebilirsiniz.
BAŞ BELASI 9. YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Benim suçum değil!"
Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.
Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.
Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.