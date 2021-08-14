Gönül Dağı'ndan kaçana kaçana bu kez onun bileti kesildi! Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak. 2. sezon hazırlıklarını sürdüren Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen bir isim veda ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle kısa sürede adından söz ettiren Cemre Melis Çınar'ın projeye veda ettiği öğrenildi. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezon için henüz yeni bir isim dahil olup olmadığı açıklanmadı.
BEKLENMEDİK VEDA
İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti.
Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Utku Ateş'in sezon sonu veda ettiği diziden bir isim daha ayrıldı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak.