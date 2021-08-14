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    • Magazin
    • 14.08.2021 09:28
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    • 14.08.2021 09:28
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    Gönül Dağı'ndan kaçana kaçana bu kez onun bileti kesildi! Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak

    İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti. Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Utku Ateş'in sezon sonu veda ettiği diziden bir isim daha ayrıldı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak. Ayrıca ünlü oyuncu Cemre Melis Çınar'ın gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

    Gönül Dağı’nda bir veda daha!

    Gönül Dağı'ndan kaçana kaçana bu kez onun bileti kesildi! Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak. 2. sezon hazırlıklarını sürdüren Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen bir isim veda ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle kısa sürede adından söz ettiren Cemre Melis Çınar'ın projeye veda ettiği öğrenildi. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezon için henüz yeni bir isim dahil olup olmadığı açıklanmadı.

    BEKLENMEDİK VEDA

    İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti.

    Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    Utku Ateş'in sezon sonu veda ettiği diziden bir isim daha ayrıldı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak.

        Ayrıca ünlü oyuncu Cemre Melis Çınar'ın gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

        YENİ SEZON HEYECANI

        TRT 1 ekranlarında bu sezona damgasını vuran yapımlar arasında yer alan Gönül Dağı Mayıs ayının son haftasına yayınlanan sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi.

        Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü.

            Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir gelişme meydana gelmişti.

            Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş, İskender karakteriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın kadrosuna katılmıştı.

            Ancak Cam Tavanlar dizisinin final yapmasının hemen ardından akıllara acaba Utku Ateş, Gönül Dağı'na geri dönecek mi ihtimali geldi.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan kaçana kaçana bu kez onun bileti kesildi! Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak
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