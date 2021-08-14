Gönül Dağı'ndan kaçana kaçana bu kez onun bileti kesildi! Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak. 2. sezon hazırlıklarını sürdüren Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen bir isim veda ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle kısa sürede adından söz ettiren Cemre Melis Çınar'ın projeye veda ettiği öğrenildi. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezon için henüz yeni bir isim dahil olup olmadığı açıklanmadı.

BEKLENMEDİK VEDA

İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti.