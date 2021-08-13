Aysun Kayacı 9 yılın ardından ortaya çıktı son halini görenler şaştı kaldı! Aysun Kayacı nasıl bıraktıysak öyle... Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen 42 yaşındaki ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı. O gün bugündür ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı nihayet ortaya çıktı. Yıllardır Türkiye'ye gelmeyen ünlü model, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. İşte Aysun Kayacı'nın Türkiye tatiliyle ilgili flaş detaylar...