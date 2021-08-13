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    • Magazin
    • 13.08.2021 14:43
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    • 13.08.2021 15:07
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    Aysun Kayacı 9 yılın ardından ortaya çıktı son halini görenler şaştı kaldı! Aysun Kayacı nasıl bıraktıysak öyle

    Bir dönemin aranan isimlerinden biri olan manken Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşmişti. Emre Aşık'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde de kendisine ilk sıralarda yer bulan Aysun Kayacı, sırra kadem basmıştı.  Aysun Kayacı, sonunda ortaya çıktı. Yıllardır Türkiye'ye gelmeyen ünlü model, tatil için soluğu Bodrum’da aldı. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden çift, objektiflere yakalanmamayı da başardı.

    Aysun Kayacı 9 yılın ardından ortaya çıktı son halini görenler şaştı

    Aysun Kayacı 9 yılın ardından ortaya çıktı son halini görenler şaştı kaldı! Aysun Kayacı nasıl bıraktıysak öyle... Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen 42 yaşındaki ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı. O gün bugündür ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı nihayet ortaya çıktı. Yıllardır Türkiye'ye gelmeyen ünlü model, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. İşte Aysun Kayacı'nın Türkiye tatiliyle ilgili flaş detaylar...

    Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

    O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye tatile gelmiş.

        Hürriyet'in haberine göre; 7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'da tatil yapan Aysun Kayacı'yı neredeyse hiç kimse tanımamış.

        Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, iddialara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

        Kaplankaya'yı çok seven çift, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler de yapmış.

            Şimdilik Kayacı'dan güncel bir fotoğraf ise yok.

            Özel hayatının mahremiyetine büyük önem veren çift, belki ev sahibi olup sıklıkla Bodrum'a geldiklerinde objektiflere takılır...
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            Haberler Magazin Aysun Kayacı 9 yılın ardından ortaya çıktı son halini görenler şaştı kaldı! Aysun Kayacı nasıl bıraktıysak öyle
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