Eser Yenenler'den kara haber eşi Berfu Yenenler hasta yatağından paylaştı! Sesi soluğu çıkmamıştı Eser'in son sağlık durumu... Bir süredir Çeşme'de tatilde olan ünlü çift Eser Yenenler ile Berfu Yenenler paylaşımlarına ara vermişti. Hayranlarının merak ettiği çiftten kötü haber geldi. Takipçileri iki çocuk annesi, tescilli güzeli merak ederken Yenenler, Instagram'dan uzak kalmasının sebebini açıkladı. Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Eser Yenenler'i hasta yatağında paylaşarak eşinin hasta olduğunu duyurdu.
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler, son olarak ülkemizdeki orman yangınları sonrası bölgelere destek olmak için harekete geçmişti.
BİR SÜREDİR PAYLAŞIM YAPMIYORDU
Arkadaşlarıyla yardım toplayan Yenenler, yaklaşık beş gündür sosyal medya üzerinden paylaşım yapmıyordu. Günler sonra ilk kez paylaşım yapan iki çocuk annesi Berfu Yenenler, Instagram'dan uzak kalmasının sebebini açıkladı.