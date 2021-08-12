Eser Yenenler'den kara haber eşi Berfu Yenenler hasta yatağından paylaştı! Sesi soluğu çıkmamıştı Eser'in son sağlık durumu...

"GÖZLERİM DOLU DOLU YAZIYORUM"

Sabah 07.00'den itibaren işin başından bir dakika bile ayrılmayan Berfu Yenenler, bir kamyon dolusu yardım malzemesinin Köceğiz'e gittiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu:

"Gözlerim dolu dolu yazıyorum ama o kadar mutluyum ki! Bu koca kamyoneti sonuna kadar yardım malzemeleriyle doldurup Marmaris-Köyceğiz yangın bölgesine yardım için şimdi yola çıkardık. 'Böyle bir şey yapmama yardım eder misin' dediğim gibi hemen her şeyime koşan Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola, İbrahim Tatar'a çok teşekkür ediyorum. Alaçatı halkı, yardım getiren o kolileri bantlayan, elleri kanayana kadar taşıyan, bayılana kadar çalışan kalbi bizimle atan herkese binlerce kez teşekkürler! Bir de kocam Eser Yenenler, hep güvenip bir kere sorgulamadan önayak olduğun için sana teşekkürler."