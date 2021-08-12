Bir Zamanlar Çukurova'dan yüzlerde güller açtıracak 4. sezon müjdesi! Onun dönemi başlıyor diyerek duyuruldu. Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir dönem başlıyor. Murat Ünalmış, Hande Soral, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon öncesi kulislerde pek çok transfer iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a teklif götürüldü. Ünlü oyuncunun Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat vereceği öğrenildi.

HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.