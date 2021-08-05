Çukurova'dan ayrılan isim için hamleyi yaptı! Olay olacak gelişme eski yerine geri dönüyor. ATV'nin reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 9 aylık süreçte herhangi bir projede yer almadı. Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B yapım şirketinin yeni projesinde rol alacak. Perçin etkili bir kadın hikayesini aktaracak olan TİMS&B ile anlaştı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.