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    • Magazin
    • 05.08.2021 13:32
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    • 05.08.2021 17:49
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    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor yine yaptı yapacağını

    ehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti artık anne ve babasını geçti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 25 yaşındaki Yasmin Erbil sunuculuk deneyiminden sonra ekranlarda görünmedi ancak sosyal medya paylaşımları onu magazin gündeminin en tepesine taşıyor. Sosyal medya paylaşımları bir yana aşk hayatıyla da gündemde olan Yasmin Erbil, paylaşımları ile herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor!

    Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor yine yaptı yapacağını... nlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine magazin gündeminde yer buluyor. Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasının sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede olduğu dönemdeki bikinili paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil yine hayranlarının ilgi odağı haline geldi.

    Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan olan kızı yasemin Erbil gündemden düşmek nedir bilmiyor.

    Kısa süre önce babası Mehmet Ali Erbil hastanedeyken bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Erbil yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyadan paylaştığı o fotoğraflar dudak uçuklattı.

        Magazin gündemine iddialı fotoğraflarıyla sık sık gelen Yasemin Erbil yine babası Mehmet Ali Erbil'in hiç de tasvip etmeyeceği pozlarla kamera karşısında geçti. İddialı pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağarken bir yandan da eleştirilerin hedefi oldu. İşte Yasemin Erbil'in o pozları.

        Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren ve doğum günü kutlanan Mehmet Ali Erbil kızını sosyal medya hesabından paylaşmış fakat dekolte yakasına sansür uygulamıştı.

        O fotoğraflar sosyal medyada oldukça gündem olurken Yasemin Erbil sansürsüz bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

            Babasının sansürlerinden sonra kendi sosyal medya hesabından bikinili paylaşımlarda bulunan Yasemin Erbil kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

            Sık sık gündeme gelen Yasemin Erbil güzel fiziğiyle adından söz ettiren isimler arasında yer alsa da Mehmet Ali Erbil'in sansüründen sonra gelen bikinili pozlar olay oldu.

            Binlerce beğeni ve yorumun yağdığı Yasemin Erbil'in bikinili pozlarına takipçileri ''Çok güzel fiziğin var ama babanın bundan haberi var mı?'' şeklinde yorumlarda bulundu. Yasemin Erbil bu durumdan rahatsızlık duymuyor olacak ki paylaşımlarına devam ediyor.
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            Haberler Magazin Yasmin Erbil artık ne sansür ne de baba sözü dinliyor! Mehmet Ali Erbil zapt edemiyor yine yaptı yapacağını
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