Masterchef Sergen'i siz bir de böyle görün sürekli en büyük aşkını paylaşıyor! Tekirdağlı Sergen Özen Instagram'da böyle... TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Sergen Özen, helva olayıyla geceye damgasını vurdu. Şivesi ve samimi tavırlarıyla daha şimdiden izleyicinin kalbini çalan Sergen Özen'in kim olduğu merak ediliyor. Sergen Özen'in daha şimdiden Instagram'da 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor.