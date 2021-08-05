Masterchef Sergen'i siz bir de böyle görün sürekli en büyük aşkını paylaşıyor! Tekirdağlı Sergen Özen Instagram'da böyle... TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Sergen Özen, helva olayıyla geceye damgasını vurdu. Şivesi ve samimi tavırlarıyla daha şimdiden izleyicinin kalbini çalan Sergen Özen'in kim olduğu merak ediliyor. Sergen Özen'in daha şimdiden Instagram'da 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
MasterChef'te şivesi ve eğlenceli konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Trakyalı Sergen, yaptığı dondurmayı sunarken şefleri oldukça güldürdü. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu; bir helva yapıp, yanına dondurma koyan Sergen'e; dondurmanın nerede olduğunu sordular. Jüri üyelerine; "Orada" şeklinde yanıt veren yarışmacının "Helva süper, cenaze helvası" demesiyle stüdyo adeta kahkahaya boğuldu.
Sergen, şeflerin dondurmanın nerede olduğuna sormasına karşılık; "İçine koyma dediniz, üstüne de koyma dediniz. Yanına bıraktım ben de" ifadelerini kullandı.