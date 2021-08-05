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    • Magazin
    • 05.08.2021 10:31
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    • 05.08.2021 10:31
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    Masterchef Sergen'i siz bir de böyle görün sürekli en büyük aşkını paylaşıyor! Tekirdağlı Sergen Özen Instagram'da böyle...

    Masterchef, TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor... Final turunda, ana kadroya kalabilmek için ter döken yarışmacılarından ilkinde yarışmacılar 6 kişilik kontejanda yer almaya çalışıyor. Jür koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturdu Masterchef'in final turu ilk grubunun en çok dikkat çeken isimlerinden biri Sergen Özen. Tekirdağlı yarışmacı daha önceki turda elense de, Danilo Zanna'nın isteği üzerine Masterchef'e yeniden çağırıldı. Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sergen Özen'in Instagram halleri bir başka.

    Masterchef Sergen’i siz bir de böyle görün

    Masterchef Sergen'i siz bir de böyle görün sürekli en büyük aşkını paylaşıyor! Tekirdağlı Sergen Özen Instagram'da böyle... TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Sergen Özen, helva olayıyla geceye damgasını vurdu. Şivesi ve samimi tavırlarıyla daha şimdiden izleyicinin kalbini çalan Sergen Özen'in kim olduğu merak ediliyor. Sergen Özen'in daha şimdiden Instagram'da 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

    MasterChef'te şivesi ve eğlenceli konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Trakyalı Sergen, yaptığı dondurmayı sunarken şefleri oldukça güldürdü. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu; bir helva yapıp, yanına dondurma koyan Sergen'e; dondurmanın nerede olduğunu sordular. Jüri üyelerine; "Orada" şeklinde yanıt veren yarışmacının "Helva süper, cenaze helvası" demesiyle stüdyo adeta kahkahaya boğuldu.

    Sergen, şeflerin dondurmanın nerede olduğuna sormasına karşılık; "İçine koyma dediniz, üstüne de koyma dediniz. Yanına bıraktım ben de" ifadelerini kullandı.

        "Burası bir dondurma yarışması" diyen şeflere yaratıcılık olsun diye farklı yaptığını söyleyen Sergen'e; Mehmet Yalçınkaya'dan "Helvayı kendin için kavurmuşa benziyorsun" şeklinde bir gönderme de geldi.

        SERGEN ÖZEN KİMDİR?

        25 yaşında olan yarışmacı Sergen Özen, aslen Tekirdağlı'dır.

        Geçen sezon da yarışmaya katılmış olan Sergen, eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması sebebiyle elenmişti.

            Otelcilik lisesinden mezun olan yarışmacı, dokuz senedir aşçılık yapıyor.

            EN BÜYÜK AŞKI FENERBAHÇE

            25 yaşındaki yarışmacının en büyük aşkıysa Fenerbahçe. Instagram hesabındaki Fenerbahçe paylaşımları bunu doğrular nitelikte.

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