Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon fragmanı! Yıldız oyuncudan açıklama geldi...

Stranger Things 4. sezon ne zaman? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün çekim yapılan stüdyoda yangın çıkması haberleri dizinin hayranlarını meraklandırdı ve yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Yayınlanan fragman heyecanlandırmıştı, yıldız oyuncusundan gelen Stranger Things 4. sezon açıklamsı heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Stranger Things 4. sezonda izleyicileri neler bekliyor? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar…
STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?
Bu sorunun yanıtı henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak. Yıldız oyuncusu David Harbour'dan önemli açıklamalar geldi.
JIM HOPPER GERİ DÖNÜYOR!
Oyuncu, Jim Hopper'ın Stranger Things 4. sezonda geçireceği değişimle ilgili şu sözleri sarf etti, böylelikle bir önceki sezon ölse de yeniden canlanacağı belli oldu.
Hopper: "Bu sezon Hopper hakkındaki ilginç şeylerden biri de, onu birçok kez baba olarak gördük, ama ben onun savaşçı yanını ortaya çıkarmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki baba olduğunuzda dünyadaki varlığınız azalmaya başlar. Daha çok 'baba' imajı içinde olma konusunda aşağılanırsınız. Bunun için çok da hazır değilim. Varlığımı göstermek istiyorum."