Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon fragmanı! Yıldız oyuncudan açıklama geldi...

JIM HOPPER GERİ DÖNÜYOR!

Oyuncu, Jim Hopper'ın Stranger Things 4. sezonda geçireceği değişimle ilgili şu sözleri sarf etti, böylelikle bir önceki sezon ölse de yeniden canlanacağı belli oldu.

Hopper: "Bu sezon Hopper hakkındaki ilginç şeylerden biri de, onu birçok kez baba olarak gördük, ama ben onun savaşçı yanını ortaya çıkarmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki baba olduğunuzda dünyadaki varlığınız azalmaya başlar. Daha çok 'baba' imajı içinde olma konusunda aşağılanırsınız. Bunun için çok da hazır değilim. Varlığımı göstermek istiyorum."