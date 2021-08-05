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    • Magazin
    • 06.08.2021 08:52
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    • 06.08.2021 08:52
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    Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon fragmanı! Yıldız oyuncudan açıklama geldi...

    dDizi seveler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Stranger Things 4. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Netflix’in popüler dizisi yayınlandığı 3 sezonu boyunca ilgiyle izlenmişti ve tüm dünyadaki koronavirüs salgınından dolayı yeni sezon bölümlerinin çekimleri aksamıştı. Daha sonra başladığı öğrenilen çekimlerin yapıldığı stüdyoda bugün yangın çıktığı öğrenildi, durum felakete dönmeden yangın söndürüldü. Netflix Stranger Things 4. sezon oyuncusundan açıklama geldi, açıklamaya bakıldığında Netflix Stranger Things yeni sezonunda önemli değişimler yaşanacak.

    takvim.com.tr
    Stranger Things 4. sezon ne zaman?

    Stranger Things 4. sezon ne zaman? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün çekim yapılan stüdyoda yangın çıkması haberleri dizinin hayranlarını meraklandırdı ve yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Yayınlanan fragman heyecanlandırmıştı, yıldız oyuncusundan gelen Stranger Things 4. sezon açıklamsı heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Stranger Things 4. sezonda izleyicileri neler bekliyor? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

    STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN?

    Bu sorunun yanıtı henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak. Yıldız oyuncusu David Harbour'dan önemli açıklamalar geldi.

    JIM HOPPER GERİ DÖNÜYOR!

    Oyuncu, Jim Hopper'ın Stranger Things 4. sezonda geçireceği değişimle ilgili şu sözleri sarf etti, böylelikle bir önceki sezon ölse de yeniden canlanacağı belli oldu.

    Hopper: "Bu sezon Hopper hakkındaki ilginç şeylerden biri de, onu birçok kez baba olarak gördük, ama ben onun savaşçı yanını ortaya çıkarmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki baba olduğunuzda dünyadaki varlığınız azalmaya başlar. Daha çok 'baba' imajı içinde olma konusunda aşağılanırsınız. Bunun için çok da hazır değilim. Varlığımı göstermek istiyorum."

        STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

        Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.

        Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

        İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar.

        Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder.

        İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.
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        Haberler Magazin Stranger Things 4. sezon ne zaman? Netflix Stranger Things 4. sezon fragmanı! Yıldız oyuncudan açıklama geldi...
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