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    • Magazin
    • 05.08.2021 16:28
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    • 05.08.2021 21:10
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    Masterchef'i bıraktı her şeyi ifşaladı 'saygısızlık yaptılar kendimden geçtim' Acun Ilıcalı'nın eski şefi TV 8'i fena karıştırır

    Bu itiraflar Masterchef ve TV 8'i fena karıştıracak cinsten... TV 8 ekranlarında 4.sezonu yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef yoluna tüm hızıyla devam ederken bu itiraflar bir anda her şeyin seyrini değiştirdi. Masterchef'in 1.sezonunda yer alan jüri üyesi Hazer Amani'ydi. Daha sonra yarışmadaki koltuğunu bırakan Hazer Amani'nin yerine Danilo Zanna getirilmişti. O günden sonra bir daha Masterchef defterini açmayan Hazer Amani yarışma hakkındaki sessizliğini bozdu. İşte Hazer Amani'nin Masterchef itirafları...

    Masterchef’ten ayrıldı kendisine yapılanları bir bir anlattı

    Masterchef'i bıraktı her şeyi ifşaladı 'saygısızlık yaptılar kendimden geçtim' Acun Ilıcalı'nın eski şefi TV 8'i fena karıştırır... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yemek yarışma programı Masterchef 4.sezonunun şampiyonunu aramak için kolları sıvadı. Şimdilerde fenomen bir yarışma programı haline gelen Masterchef'in ilk sezonunda jüri üyelerinden biri Hazer Amani'ydi. Ancak daha sonra yerine Danilo Zanna getirildi. O günden bu yana Masterchef hakkında konuşmayan Hazer Amani bakın neler anlattı neler.

    Televizyon ekranlarına bir süreliğine ara veren, ancak yakın bir zamanda tekrardan dönmeyi düşünen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazar Amani'ye unutamadığı anısı soruldu. Çığırından çıkma noktasına geldiği ve beraberinde bas bas bağırdığı durumların söz konusu olduğunu dile getiren Hazar Amani, MasterChef Türkiye programında yaşadığı olayı samimi bir dille anlattı.

    Mutfakta saygısızlığı hiç sevmediğinin özellikle altını çizen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazer Amani, programda birkaç kere saygısızlık gördüğünü itiraf etti. Normal şartlar altında asla bağıran çağıran bir insan olmadığını vurgulayan Amani, bir anda gözünün döndüğünü ve kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde davrandığını ifade etti.

        MASTERCHEF TÜRKİYE ESKİ JÜRİSİ HAZER AMANİ: ''SAYGISIZLIK BENİ BENDEN GEÇİRMİŞTİ!''

        MasterChef Türkiye'nin eski jürisi Hazer Amani bomba bir itirafta bulunarak, ''Biz orada zaten 3 tane gerçekten mesleğinde bir yerlere gelmiş, şeflik yapmış jüriyiz, üstüne bir tane de çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz ağabeyimizi orada ağırlıyoruz.

        Ve üçümüze yapılan saygısızlık zaten tolere edilemeyecek bir şey ama o varken yapılan saygısızlık beni benden geçirmişti.'' sözlerini kaydetti.

        HAZER AMANİ MASTERCHEF'TEN NEDEN AYRILMIŞTI?

        Sıla, Ahmet Kural davası yüzünden ilgi odağında olduğu bir dönemde, bir araçta, Hazer Amani'yle görüntülenmişti.

            Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra 2020 yılında evlenmişti.

            O dönem evli olan Hazer Amani bu olay sonrasında Masterchef'ten ayrılmıştı.

            Sıla ve Hazer Amani çifti 2021 yılında boşanmıştı.
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            Haberler Magazin Masterchef'i bıraktı her şeyi ifşaladı 'saygısızlık yaptılar kendimden geçtim' Acun Ilıcalı'nın eski şefi TV 8'i fena karıştırır
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