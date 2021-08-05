Masterchef'i bıraktı her şeyi ifşaladı 'saygısızlık yaptılar kendimden geçtim' Acun Ilıcalı'nın eski şefi TV 8'i fena karıştırır... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yemek yarışma programı Masterchef 4.sezonunun şampiyonunu aramak için kolları sıvadı. Şimdilerde fenomen bir yarışma programı haline gelen Masterchef'in ilk sezonunda jüri üyelerinden biri Hazer Amani'ydi. Ancak daha sonra yerine Danilo Zanna getirildi. O günden bu yana Masterchef hakkında konuşmayan Hazer Amani bakın neler anlattı neler.