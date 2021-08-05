Masterchef'i bıraktı her şeyi ifşaladı 'saygısızlık yaptılar kendimden geçtim' Acun Ilıcalı'nın eski şefi TV 8'i fena karıştırır... Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yemek yarışma programı Masterchef 4.sezonunun şampiyonunu aramak için kolları sıvadı. Şimdilerde fenomen bir yarışma programı haline gelen Masterchef'in ilk sezonunda jüri üyelerinden biri Hazer Amani'ydi. Ancak daha sonra yerine Danilo Zanna getirildi. O günden bu yana Masterchef hakkında konuşmayan Hazer Amani bakın neler anlattı neler.
Televizyon ekranlarına bir süreliğine ara veren, ancak yakın bir zamanda tekrardan dönmeyi düşünen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazar Amani'ye unutamadığı anısı soruldu. Çığırından çıkma noktasına geldiği ve beraberinde bas bas bağırdığı durumların söz konusu olduğunu dile getiren Hazar Amani, MasterChef Türkiye programında yaşadığı olayı samimi bir dille anlattı.
Mutfakta saygısızlığı hiç sevmediğinin özellikle altını çizen MasterChef Türkiye eski jürisi Hazer Amani, programda birkaç kere saygısızlık gördüğünü itiraf etti. Normal şartlar altında asla bağıran çağıran bir insan olmadığını vurgulayan Amani, bir anda gözünün döndüğünü ve kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde davrandığını ifade etti.