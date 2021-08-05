Arka Sokaklar'dan asıl rotasını değiştirecek hareket! 4 veda peş peşe ilan edildi moraller bozuk. Kanal D'de 15 yıldır ekranların vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda 4 efsane isim yer almayacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretti. Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu. Ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacak.

YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.