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    • Magazin
    • 05.08.2021 18:58
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    • 05.08.2021 18:58
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    Arka Sokaklar'dan asıl rotasını değiştirecek hareket! 4 veda peş peşe ilan edildi moraller bozuk

    Arka Sokaklar'da izleyiciyi kahredecek iki ayrılık gelişmesi birden yaşandı. Onur Bay, Merve Oflaz, Özgür Ozan ve Yüsra Geyik'in vedaları şok etti. Dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ve Bahar'ı canlandıran Merve Oflaz'ın peş peşe vedalarının duyurulması eski kadro dağılıyor mu sorusunu akıllara getirmiş oldu. Özellikle Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın vedası seyircileri kahretti. Bilindiği üzere kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan Netflix dijital platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında yeni bir ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllardaki yerini korumaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’dan asıl rotasını değiştirecek hareket!

    Arka Sokaklar'dan asıl rotasını değiştirecek hareket! 4 veda peş peşe ilan edildi moraller bozuk. Kanal D'de 15 yıldır ekranların vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda 4 efsane isim yer almayacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretti. Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu. Ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacak.

    YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

    Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.

    Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

    ÇOBAN AİLESİ YOK OLUYOR

    Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

        Kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor.

        Dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ve Bahar'ı canlandıran Merve Oflaz'ın peş peşe vedalarının duyurulması eski kadro dağılıyor mu sorusunu akıllara getirmiş oldu.

        ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

        Özgür Ozan, 5 Ocak 1966 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.

            Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı.

            Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, Selami karakteri ile tanınır hâle geldi.

            Hâlen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.
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