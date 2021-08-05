Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber gelmiş beyninde tümör çıkmıştı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar 'ın sağlık durumu

1 GECE YOĞUN BAKIMDA KALACAK

Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz" denildi.