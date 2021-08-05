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    • 05.08.2021 09:37
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    • 05.08.2021 09:37
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    Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber gelmiş beyninde tümör çıkmıştı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar 'ın sağlık durumu

    Geride bıraktığımız sezon, final yaparak ekranlara veda eden, başrolünü Demet Özdemir'in üstlendiği TV 8 dizisi Doğduğun Ev Kaderindir cephesinden kara haber. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan usta oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz ile reklam filmi çektiği sırada bir anda düştü kaldı. Sonrasında gittiği tatilde de fenalaşan Hülya duyar hastaneye kaldırıldı. Acı haber ise hastanede yapılan testler sonrasında ortaya çıkmıştı. Beyninde tümör çıka Hülya Duyar ameliyat oldu. İşte Hülya Duyar'ın son sağlık durumu...

    Beynindeki tümör nedeniyle ameliyata giren Hülya Duyar’dan haber var!

    Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber gelmiş beyninde tümör çıkmıştı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar 'ın sağlık durumu... Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın hasta olduğu haberi hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Hülya Duyar geçenlerde Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi...

    Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı.

    Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.

        Hastanede yapılan kontrollerde 51 yaşındaki sanatçının beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

        BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

        Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından beyninde tümör tespit edilen sanatçı, ameliyata alındı. 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.

        1 GECE YOĞUN BAKIMDA KALACAK

        Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.

        Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz" denildi.

            "RABBİM SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

            Oyuncu Burcu Binici de Instagram'dan, Hülya Duyar ile çekilen bu karesini, "Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Annem... Hocam... Çok şükür ameliyattan sağ sağlim çıktı. Dua eden, arayan ve soran herkesten Allah razı olsun" notuyla yayınladı.

            Öte yandan ünlü oyuncu Hülya Duyar, ameliyata girmeden önce meslektaşı Bahtiyar Memili ile görüntülü konuşma yapmıştı.

            "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

            Duyar ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Memili, paylaşımına, "Her şey çok güzel olacak ablam... Seni çok seviyorum." notunu düşmüştü. Ünlü oyuncu da Bahtiyar Memili'nin gönderisini kendi sayfasında yayınlamıştı.
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