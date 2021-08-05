Doğduğun Ev Kaderindir'den kara haber gelmiş beyninde tümör çıkmıştı! Demet Özdemir'in rol arkadaşı Hülya Duyar 'ın sağlık durumu... Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın hasta olduğu haberi hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Hülya Duyar geçenlerde Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi...
Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı.
Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.