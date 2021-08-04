Survivor Ayşe Yüksel orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yangın bölgesine gitti paylaşımına düştüğü not dikkat çekti

Survivor'la adını duyuran Ayşe Yüksel, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Yüksel, destek ve erzak yardımı için Antalya'ya gitti.
Bölgede evleri yanan ve tahliye edilen kişilere destek oldu ve erzak yardımı yapan Ayşe Yüksel, bölgedeki son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
Antalya Güzelbağ'da yapılan destek çalışmalarına katılan Ayşe Yüksel, bölgenin itfaiye teşkilatı ile çektirdiği bir fotoğrafı da Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.