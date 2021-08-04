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    • Magazin
    • 04.08.2021 19:55
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    • 04.08.2021 19:55
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    Survivor Ayşe Yüksel orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yangın bölgesine gitti paylaşımına düştüğü not dikkat çekti

    Survivor 2021’de yarışan Ayşe Yüksel, orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Destek ve erzak yardımı için bölgeye giden fenomen yarışmacı, itfaiye teşkilatı ile birlikte çekildiği fotoğrafına ise sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. Yüksel’in fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte Ayşe Yüksel’in o paylaşımı...

    Ayşe Yüksel yangın bölgesine gitti!

    Survivor'la adını duyuran Ayşe Yüksel, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Yüksel, destek ve erzak yardımı için Antalya'ya gitti.

    Bölgede evleri yanan ve tahliye edilen kişilere destek oldu ve erzak yardımı yapan Ayşe Yüksel, bölgedeki son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

    Antalya Güzelbağ'da yapılan destek çalışmalarına katılan Ayşe Yüksel, bölgenin itfaiye teşkilatı ile çektirdiği bir fotoğrafı da Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

        Ayşe Yüksel'in itfaiye ekibi ile çektirdiği fotoğraf, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

        Yüksel, kısa sürede gündem olan paylaşımına "Gerçek Survivorlar sizsiniz, Allah razı olsun" notunu düştü.

        İşte Ayşe Yüksel'in o paylaşımı...

            AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
            Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

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