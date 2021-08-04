Domino taşı etkisi gösterdi final yapan yapana! Show TV'de ekranı çalkalayacak final kararı alındı. Çukur, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev dizilerini final yapan Show TV yaz dizileri için umutluydu. Haziran ayında iki yeni dizi izleyici karşısına çıktı ve yüksek izlenme oranları alamaması hayal kırıklığı yarattı. Başta adı Kırmızı Kamyon olan Kahraman Babam dizisi 2. bölümüyle Haziran ayında yayınlanmaya başlanmıştı. Aynı zamanda yıldız isimleri kadrosunda barındıran Cam Tavanlar dizisi de reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında Show TV'nin Cam Tavanlar dizisiyle ilgili aldığı final kararı seyircileri şaşırttı.

5 DİZİDEN FİNAL KARARI

Show TV'de bu sezon 5 dizi ekranlara veda etme kararı aldı. Alev Alev, Ramo, Çukur, Arıza ve Kahraman Babam dizilerinin peş peşe final yapması izleyicilerini üzmüştü.