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    • Magazin
    • 04.08.2021 18:56
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    • 04.08.2021 18:56
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    Domino taşı etkisi gösterdi final yapan yapana! Show TV'de ekranı çalkalayacak final kararı

    Show TV'de bu sezon 5 dizi ekranlara veda etme kararı aldı. Bu vedaların peşi sıra bir dizi final mı yapacak sorusu kulislerde sık sık gündeme getiriliyordu. Show TV'de bu sezon Alev Alev, Ramo, Çukur, Arıza ve Kahraman Babam dizilerinin peş peşe final yapması izleyicilerini üzmüştü. Gözler kanalın yazın izleyicisiyle buluşturacağı dizilere çevrilmişti. Haziran ayıyla birlikte Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarına merhaba demişti. Ancak reyting sonuçlarına bakıldığında ortada parlak bir performans gözükmüyor. Son günlerde bir dizinin final yapacağına dair alınan karar herkesi şaşırttı. Cam Tavanlar final bölümüyle bu hafta ekranlara veda ediyor.

    takvim.com.tr
    Show TV’nin fenomen dizisinden final kararı!

    Domino taşı etkisi gösterdi final yapan yapana! Show TV'de ekranı çalkalayacak final kararı alındı. Çukur, Arıza, Ramo, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev dizilerini final yapan Show TV yaz dizileri için umutluydu. Haziran ayında iki yeni dizi izleyici karşısına çıktı ve yüksek izlenme oranları alamaması hayal kırıklığı yarattı. Başta adı Kırmızı Kamyon olan Kahraman Babam dizisi 2. bölümüyle Haziran ayında yayınlanmaya başlanmıştı. Aynı zamanda yıldız isimleri kadrosunda barındıran Cam Tavanlar dizisi de reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi. Yaşanan bu gelişmelerin hemen sonrasında Show TV'nin Cam Tavanlar dizisiyle ilgili aldığı final kararı seyircileri şaşırttı.

    5 DİZİDEN FİNAL KARARI

    Show TV'de bu sezon 5 dizi ekranlara veda etme kararı aldı. Alev Alev, Ramo, Çukur, Arıza ve Kahraman Babam dizilerinin peş peşe final yapması izleyicilerini üzmüştü.

    YAZ DİZİLERİ BEKLENENİ VEREMEDİ

    Gözler kanalın yazın izleyicisiyle buluşturacağı dizilere çevrilmişti. Haziran ayıyla birlikte Kahraman Babam ve Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarına merhaba demişti.

    İki dizinin de reyting sonuçlarına bakıldığında ortada parlak bir performans ortaya çıkmamıştı.

        Son günlerde bir dizinin final yapacağına dair alınan karar herkesi şaşırttı. Cam Tavanlar final bölümüyle bu hafta ekranlara veda ediyor.

        FİNALDE YAŞANACAKLAR

        Leyla ve Cem yıllar sonra yeniden bir araya gelerek aşklarını doya doya yaşamaya başladı. Aşkın büyüsüne kapılan Leyla'nın gerçek hayattaki sorunlarla yüzleşmesi uzun sürmedi.

        Haldun, Lujuria'yı bitirmek için Leyla'ya hain bir tuzak kurdu. Lujuria'ya sahte bir müşteri göndererek oyun oynayan Haldun, Leyla'nın parasının bitmesine ve borçlarını ödeyememesine sebep oldu.

            Tefeciden de Leyla'nın borç haklarını aldı. Leyla, tefeciden artık Haldun'a borçlu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı.

            Restorana geri döndüğünde ise Lujuria tabelası yerine Asude tabelasının asıldığını gördü. Leyla büyük bir öfkeyle restoranın camlarını kırıp isyan bayraklarını çekti.
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