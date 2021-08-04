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    • Magazin
    • 04.08.2021 12:43
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    • 04.08.2021 12:43
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    Pelin Zaman kimdir? 2021 Masterchef Pelin Zaman kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne?

    İzleyiciler Pelin Zaman kimdir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Masterchef Türkiye bu sezona da bomba gibi başladı ve dikkat çeken yarışmacıların hayatları da merak edilenler arasında yer aldı. TV8 akşam kuşağında yayınlanan fenomen yarışma Masterchef’te Mehmet, Somer ve Danilo şefleri yaptığı yemek, konuşma tarzı ve davranışları ile etkileyen ve 3 eveti kapan yarışmacı Pelin Zaman oldukça ilgi gördü. Peki 2021 Masterchef Pelin Zaman kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne?

    takvim.com.tr
    Pelin Zaman kimdir?

    Pelin Zaman kimdir? 2021 Masterchef Pelin Zaman kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yemek seçimi, pişirme, şekli daha önceki deneyimleri ile yoğun ilgi gören yarışmacılardan biri olan Pelin Zaman, şeflerin de beğenisini alarak 3 evet ile üst tura geçmeye hak kazandı. İşte izleyicilerin merakla araştırdığı hayatına dair bilgiler…

    YAPTIĞI YEMEK İLE 3 ŞEFİ DE ETKİLEDİ

    Somer Şef, oturduğu koltuktan kalktı ve yemek yapan Pelin Zaman'ın yanına gelerek, onunla uzun uzun sohbet etti. Porto Riko yemeklerini çok sevdiğini anlatan başarılı yarışmacı Pelin, uzun bir süre Amerika'da yaşadığını anlattı. Danilo Şef, Pelin'in çok zor bir yemeği yapmaya kalkıştığını söyleyip, "Ben olsam, bu yemeği yapmaya cesaret edemezdim" dedi.

    MasterChef 2021 Türkiye'de şefler, bugüne kadar hiçbir yarışmacıya bu kadar ilgi gösterip, sempatiyle davranmamıştı.

    Pelin Zaman'a övgüler yağdıran Mehmet Şef, "Hayat sizi başka yerlere savurup atsa da, siz aşçılık eğitimi almış bir isimsiniz. Bu mesleğe tutkuyla bağlısınız" dedi. Danilo da gülümseyerek, "Evet" dedi. Somer Şef de "Bir sonraki turda sürprizlerini görmek istiyoruz" diye konuştu. Çocukluğundan beri şef olma hayali kurduğunu anlatan güzel yarışmacı Pelin Zaman da elemeyi üç evet kararıyla geçtikten sonra, kendine güveni geldiğini söyledi ve hayallerinin peşinden gitmeye devam kararı verdi.MasterChef 2021 Türkiye'de şefleri güzelliği ve yaptığı yemeklerle etkilemeyi başaran Pelin Zaman, bundan sonra yaratacağı etkiyle adından bir hayli söz ettirecek gibi görünüyor. İyi yemek yapmasının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken yarışmacıyla ilgili sosyal medyada yapılan ilk yorumlar, "MasterChef 2021 Şampiyonu belli oldu" şeklinde.

        PELİN ZAMAN KİMDİR?

        MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Pelin Zaman, 33 yaşında ve hava limanında yolcu hizmetleri memuru. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene aşçılık eğitimi almış. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

        Diksiyon eğitimi alan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine son çağrı anonsu yaptı.

        Şeflere, Porto Riko yemeği olan Mofongo yapan Pelin Zaman, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

        INSTAGRAM HESABI
        @pelinzamannn
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