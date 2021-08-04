Pelin Zaman kimdir? 2021 Masterchef Pelin Zaman kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 Türkiye'de şefler, bugüne kadar hiçbir yarışmacıya bu kadar ilgi gösterip, sempatiyle davranmamıştı.

Pelin Zaman'a övgüler yağdıran Mehmet Şef, "Hayat sizi başka yerlere savurup atsa da, siz aşçılık eğitimi almış bir isimsiniz. Bu mesleğe tutkuyla bağlısınız" dedi. Danilo da gülümseyerek, "Evet" dedi. Somer Şef de "Bir sonraki turda sürprizlerini görmek istiyoruz" diye konuştu. Çocukluğundan beri şef olma hayali kurduğunu anlatan güzel yarışmacı Pelin Zaman da elemeyi üç evet kararıyla geçtikten sonra, kendine güveni geldiğini söyledi ve hayallerinin peşinden gitmeye devam kararı verdi.MasterChef 2021 Türkiye'de şefleri güzelliği ve yaptığı yemeklerle etkilemeyi başaran Pelin Zaman, bundan sonra yaratacağı etkiyle adından bir hayli söz ettirecek gibi görünüyor. İyi yemek yapmasının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken yarışmacıyla ilgili sosyal medyada yapılan ilk yorumlar, "MasterChef 2021 Şampiyonu belli oldu" şeklinde.