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    • Magazin
    • 04.08.2021 11:55
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    • 04.08.2021 11:55
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    Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sıcağından daha etkili! Bikinil pozlarından sonra Metin Hara'nın sevgilisi...

    Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Züleyha olarak beğeni toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülenmişti. Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'te modelliğe soyundu. Hilal Altınbilek giyim firması için verdiği pozlarla beğeni topladı. İşte güzelliğini konuşturan Hilal Altınbilek'in beğeni yağan pozları...

    Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yaz sıcağından daha etkili!

    Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sıcağından daha etkili! Bikinil pozlarından sonra Metin Hara'nın sevgilisi... Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Züleyha olarak beğeni toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı salladı. Tatil sezonunu verdiği bikinili pozlarla açan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla da objektiflere yakalanmıştı. Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'te modelliğe soyundu. Hilal Altınbilek giyim firması için verdiği pozlarla Adriana Lima'ya taş çıkardı.

    ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Züleyha" karakteri ile dikkatleri çeken ünlü ve güzel oyuncu Hilal Altınbilek, verdiği pozlarla dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya taş çıkardı. Altınbilek'in pozlarını görenler, dönüp bir daha baktı…

    Türkiye'de birçok yapımda boy göstermiş olan ve dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle de birçok kez gündeme gelmiş olan 30 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Hilal Altınbilek, son olarak TV ekranlarında ATV kanalında izleyicisi ile buluşan ve geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Züleyha" karakteriyle çıktı.

        Dizinin sezon finali yapmasından dolayı şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkaran Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden önce birçok yapımda da yer aldı. Ünlü ve güzel oyuncu, Türkiye'deki oyunculuk kariyerine 2011 yılında Derin Sular dizisinde canlandırdığı "İrem" karakteriyle başladı.

        Ardından 2013 – 2016 yılları arasında izleyicisi ile buluşan Karagül dizisinde "Özlem" karakterine hayat veren Altınbilek, ardından 2016 yılında Hayatımın Aşkı dizisinde "Nil" karakterine hayat verdi. 2018 yılında Çocuklar Sana Emanet filminde "Yeşim" karakteri ile boy gösteren Hilal Altınbilek, 2018 yılında "Züleyha" karakteriyle dahil olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrolde ekranlarda boy göstermeye devam ediyor.

        BİKİNİLİ HALLERİ MEST ETTİ

        Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği performans ve güzelliğiyle son dönemlerde dikkatleri çeken Hilal Altınbilek, rol aldığı dizinin sezon arasına gitmesiyle birlikte soluğu yaz tatilinde aldı.

            Daha önce Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülenen Altınbilek, bir giyim firması için kamera karşısına geçti.

            Altınbilek'in firma için verdiği pozlar, Adriana Lima'ya adeta taş çıkardı.

            BEĞENİLER YAĞMUR OLUP YAĞDI

            Tatil sezonunda bir giyim firması için bikinili pozlarıyla kamera karşısına geçen Hilal Altınbilek, verdiği pozlarla sosyal medyanın ve magazinin gündemine bomba gibi oturdu.

                Ünlü ve güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de yeni aşkıyla gündeme gelmişti. Metin Hara ile aşk yaşayan Altınbilek'in verdiği pozlara beğeniler yağmur olup yağdı.
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