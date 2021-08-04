Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sıcağından daha etkili! Bikinil pozlarından sonra Metin Hara'nın sevgilisi... Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Züleyha olarak beğeni toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı salladı. Tatil sezonunu verdiği bikinili pozlarla açan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla da objektiflere yakalanmıştı. Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'te modelliğe soyundu. Hilal Altınbilek giyim firması için verdiği pozlarla Adriana Lima'ya taş çıkardı.
ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Züleyha" karakteri ile dikkatleri çeken ünlü ve güzel oyuncu Hilal Altınbilek, verdiği pozlarla dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya taş çıkardı. Altınbilek'in pozlarını görenler, dönüp bir daha baktı…
Türkiye'de birçok yapımda boy göstermiş olan ve dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle de birçok kez gündeme gelmiş olan 30 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Hilal Altınbilek, son olarak TV ekranlarında ATV kanalında izleyicisi ile buluşan ve geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Züleyha" karakteriyle çıktı.