Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yaz sıcağından daha etkili! Bikinil pozlarından sonra Metin Hara'nın sevgilisi...

Türkiye'de birçok yapımda boy göstermiş olan ve dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle de birçok kez gündeme gelmiş olan 30 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Hilal Altınbilek, son olarak TV ekranlarında ATV kanalında izleyicisi ile buluşan ve geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Züleyha" karakteriyle çıktı.