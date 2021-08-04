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    • Magazin
    • 04.08.2021 09:48
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    • 04.08.2021 10:02
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    Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e reste rest! 'Sen misin evime icra gönderen' dedi kolları sıvadı eski eşler düşman oldu

    2008 yılında ilişkilerini nikah masasına taşıyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018'de sona erdirmişti. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında 2 çocukları olan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, boşanma sonrası dost kalarak herkesin takdirini toplamıştı. Ta ki Emina Jahovic'in, Mustafa Sandal'a icra göndermesine kadar. Geçtiğimiz şubat ayında Emina Jahovic, iki aylık alacağına karşılık Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz göndermişti. O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, şarkıcının banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu. Mustafa Sandal bu hamle sonrası eski eşine resti çekti.

    Mustafa Sandal’dan eski eşi Emina Jahovic’e reste rest!

    Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e reste rest! 'Sen misin evime icra gönderen' dedi kolları sıvadı eski eşler düşman oldu... Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Daha önce sık sık çocukları için bir araya gelen ve ilişkilerini dostane bir şekilde yürüten Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında ipler iyiden iyiye gerildi. Şubat ayında Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'a icra göndermesinin ardından, Sandal'dan karşı hamle geldi.

    Evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Emina Jahovic, Şubat ayında iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz göndermişti.

    O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal'ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

        MUSTAFA SANDAL AFFETMEDİ

        Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi.

        Hürriyet'in haberine göre; o güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

        15 BİN TL'NİN İPTALİNİ İSTİYOR

        23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek.

            Çubuklu Vadi'deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic'in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.

            Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de milyonluk villasını satmak için Dikran Masis'le anlaşmıştı. Fakat Masis'in son anda vazgeçmesiyle 70 bin liraya kiraya verdi. Kira gelirini Emina Jahovic alıyor.
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            Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e reste rest! 'Sen misin evime icra gönderen' dedi kolları sıvadı eski eşler düşman oldu