Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e reste rest! 'Sen misin evime icra gönderen' dedi kolları sıvadı eski eşler düşman oldu... Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Daha önce sık sık çocukları için bir araya gelen ve ilişkilerini dostane bir şekilde yürüten Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında ipler iyiden iyiye gerildi. Şubat ayında Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'a icra göndermesinin ardından, Sandal'dan karşı hamle geldi.