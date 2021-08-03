17 yıl süren hasret EDHO'da son bulsun! Abuzer ile Erdal Kömürcü yan yana gelirse eyvah eyvah... ATV ekranlarında 7. sezonuyla ekranlarda olacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. "İlyas ölecek mi?", "Tufan Reis'in vedası nasıl olacak?" soruları akıllardaki yerini korurken dizinin hayranları sosyal medyada dikkat çeken yorumlar yaptı. Dizinin seyircileri Kurtlar Vadisi'nin iki efsane ismi Muhammed Cangören (Abuzer) ve Sefa Zengin'in (Erdal) tekrar aynı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da buluşmasını istiyor. Hatta Sefa Zengin'in Korkmazlar ailesinin yeni bir ferdini canlandırması istekler arasında bulunuyor.

HEYECAN YARATAN YORUM

7. sezon hazırlıklarına başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon hangi ünlü isimlerin katılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.