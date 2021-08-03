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    • Magazin
    • 03.08.2021 21:55
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    • 03.08.2021 22:14
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    17 yıl süren hasret EDHO'da son bulsun! Abuzer ile Erdal Kömürcü yan yana gelirse eyvah eyvah...

    7. sezon hazırlıklarına başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon hangi ünlü isimlerin katılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dizinin 6. sezona Korkmazlar ailesi damgasını vurmuştu. Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü karakteriyle çok sevilen Muhammed Cangören bu sezon dizide Korkmaz ailesinin babası Hamdi'ye hayat vermeye başladı. Sosyal medyada dizinin hayranları EDHO'ya katıldığı ilk bölümden itibaren çok sevilen isimler arasında yer alan Hamdi karakterinin yanına Erdal Kömürcü gelsin şeklinde yorumlar yapmaya başladı. Yapılan bu yorumlar binlerce beğeni alırken ünlü oyuncu Sefa Zengin'in projeye katılacağına dair bir bilgi gelişme bulunmuyor.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu EDHO’ya mı geliyor?

    17 yıl süren hasret EDHO'da son bulsun! Abuzer ile Erdal Kömürcü yan yana gelirse eyvah eyvah... ATV ekranlarında 7. sezonuyla ekranlarda olacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. "İlyas ölecek mi?", "Tufan Reis'in vedası nasıl olacak?" soruları akıllardaki yerini korurken dizinin hayranları sosyal medyada dikkat çeken yorumlar yaptı. Dizinin seyircileri Kurtlar Vadisi'nin iki efsane ismi Muhammed Cangören (Abuzer) ve Sefa Zengin'in (Erdal) tekrar aynı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da buluşmasını istiyor. Hatta Sefa Zengin'in Korkmazlar ailesinin yeni bir ferdini canlandırması istekler arasında bulunuyor.

    HEYECAN YARATAN YORUM

    7. sezon hazırlıklarına başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon hangi ünlü isimlerin katılacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

    HAMDİ BABA EFSANESİ

    Heyecanla takip edilen 6. sezona Korkmazlar ailesi damgasını vurmuştu. Takvim. Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü karakteriyle çok sevilen Muhammed Cangören bu sezon dizide Korkmaz ailesinin babası Hamdi'ye hayat vermeye başladı.

    ERDAL VE ABUZER'İ HATIRLATTI

    Sosyal medyada dizinin hayranları EDHO'ya katıldığı ilk bölümden itibaren çok sevilen isimler arasında yer alan Hamdi karakterinin yanına Erdal Kömürcü gelsin şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

        "TEKRAR BİR ARAYA GELSİNLER"

        Kurtlar Vadisi'nin iki efsane ismi Muhammed Cangören (Abuzer) ve Sefa Zengin'in (Erdal) tekrar aynı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da buluşmasını istiyor.

        KORKMAZLARIN BİR FERDİ Mİ OLACAK?

        Hatta Erdal Kömürcü karakteriyle adından söz ettiren Sefa Zengin'in Korkmazlar ailesinin yeni bir ferdini canlandırması istekler arasında yer alıyor. Takvim. Yapılan bu yorumlar binlerce beğeni alırken ünlü oyuncu Sefa Zengin'in projeye katılacağına dair bir bilgi gelişme bulunmuyor.

        SEFA ZENGİN KİMDİR?

        Sefa Zengin 26 Mayıs 1968'de Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü 1995 mezunudur. 1994-2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk yaptı. Takvim

            İstanbul Bilgi Üniversitesi oyuncularından oluşan Tiyatro Candela'nın sahneye koyduğu Karmakarşık, Popcorn, Kare As ve Oyun isimli oyunların yönetmenliğini yapmıştır. 2003 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı, psikolojik sorunları olan Erdal Kömürcü karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı.Takvim

            Tiyatro İstanbul'da İkinin biri, Oyuncular Tiyatro Grubu'nda Troyalı Kadınlar, Volkan Severcan Yapım'da Korkuyorum Sevgilim adlı oyunlarda oynadı. Tiyatro ve etkili konuşma teknikleri eğitmenliği, dizi film, reklam, belgesel ve sinema filmi seslendirmeleri yapmaktadır. Halen Sahnekarlar Tiyatrosu'nda "Canlı Yayın" ve "Bavul" adlı oyunlarda oynamaktadır.
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