Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan’ı Hülya Duyar’dan haber var! ‘Ameliyattan çıktı’ dedi son durumu paylaştı işte o açıklama...

"RABBİM SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Oyuncu Burcu Binici, Hülya Duyar ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında şu notla yayınladı: "Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Annem... Hocam... Çok şükür ameliyattan sağ salim çıktı. Dua eden, arayan ve soran herkesten Allah razı olsun"