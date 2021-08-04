Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan’ı Hülya Duyar’dan haber var! ‘Ameliyattan çıktı’ dedi son durumu paylaştı işte o açıklama...

Cem Yılmaz'la reklam filmi çekerken fenalaştı. Daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçiren oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildiği öğrenildi.
Bugün ameliyata alınan Hülya Duyar'dan güzel haber geldi. Ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada oyuncunun operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.
'HÜLYA'MIZ AMELİYATTAN ÇIKTI'
Duyar'ın Instagram sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz"