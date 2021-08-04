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    • Magazin
    • 04.08.2021 18:56
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    • 04.08.2021 18:56
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    Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan’ı Hülya Duyar’dan haber var! ‘Ameliyattan çıktı’ dedi son durumu paylaştı işte o açıklama...

    Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un paylaştığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle büyük beğeni toplayan Hülya Duyar’ın beyninde büyük bir tümör tespit edildiği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamayla ise bugün ameliyata alınan oyuncu Hülya Duyar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. İşte o açıklama...

    Hülya Duyar’dan haber var!

    Cem Yılmaz'la reklam filmi çekerken fenalaştı. Daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçiren oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildiği öğrenildi.

    Bugün ameliyata alınan Hülya Duyar'dan güzel haber geldi. Ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada oyuncunun operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

    'HÜLYA'MIZ AMELİYATTAN ÇIKTI'
    Duyar'ın Instagram sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hülya'mız ameliyattan çıktı. Prof. Dr. Uğur Türe, ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Hepinize bu süreçte gönderdiğiniz tüm iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz"

        "RABBİM SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
        Oyuncu Burcu Binici, Hülya Duyar ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında şu notla yayınladı: "Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Annem... Hocam... Çok şükür ameliyattan sağ salim çıktı. Dua eden, arayan ve soran herkesten Allah razı olsun"

        Öte yandan ünlü oyuncu Hülya Duyar, ameliyata girmeden önce meslektaşı Bahtiyar Memili ile görüntülü konuşma yapmıştı.

        "SENİ ÇOK SEVİYORUM"
        Duyar ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Memili ise "Her şey çok güzel olacak ablam... Seni çok seviyorum" demişti.

            "BİR ANDA KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"
            Hülya Duyar, yaşadıklarını şu sözlerle özetlemişti: "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı"

            51 yaşındaki oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" şeklinde konuşmuştu.

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            Haberler Magazin Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan’ı Hülya Duyar’dan haber var! ‘Ameliyattan çıktı’ dedi son durumu paylaştı işte o açıklama...