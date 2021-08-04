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    • Magazin
    • 04.08.2021 17:14
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    • 04.08.2021 17:14
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in meğer ikizi varmış! Allah onları çift yaratmış görenin gözleri yuvasından çıkıyor

    Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Özellikle Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde çok sevilen Selin Genç'in dünyaca ünlü bir ikizi çıktı. Görenlerse gözlerine bir türlü inanamadı. Bakın o isim kim...

    Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç’in meğer ikizi varmış!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in meğer ikizi varmış! Allah onları çift yaratmış görenin gözleri yuvasından çıkıyor... 13 Eylül 2018'den beri yayınlanan, başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Selin Yeninci gibi popüler oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilgiyle takip ediliyor. Çukurova pek çok oyuncusuna şöhretin kapılarını açtı. Onlardan biri de Selin Genç oldu. Dizide canlandırdığı Gülten karakteriyle adından söz ettiren Selin Genç'in dünyaca ünlü bir ikizi ortaya çıktı.

    ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da "Gülten" karakteriyle dikkat çeken Selin Genç dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi. 27 yaşındaki Genç ile 38 yaşındaki İranlı oyuncu arasındaki benzerlik, görenleri şaşırtacak cinsten.

    27 yaşındaki Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Gülten" karakterinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

        Genç oyuncunun "seliinngenc" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı Instagram'ında 253 bin takipçisi bulunuyor ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

        Selin Genç ile İranlı oyuncu Golshifteh Farahani arasındaki benzerlik görenleri şaşırttı.

        Golshifteh Farahani; Extraction, Olacak İş Değil, Yalanlar Üstüne ve daha birçok projede rol aldı.

            SELİN GENÇ KİMDİR?

            26 Haziran 1994 İstanbul doğumlu Selin Genç, Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü ve Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi. Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Gülten" karakterini canlandırıyor.

            GOLSHİFTEH FARAHANİ KİMDİR?

            10 Temmuz 1983 Tahran, İran doğumlu Golshifteh Farahani 38 yaşındadır.

            Ünlü oyuncu Farahani "golfarahani" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.
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