Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in meğer ikizi varmış! Allah onları çift yaratmış görenin gözleri yuvasından çıkıyor... 13 Eylül 2018'den beri yayınlanan, başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Selin Yeninci gibi popüler oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilgiyle takip ediliyor. Çukurova pek çok oyuncusuna şöhretin kapılarını açtı. Onlardan biri de Selin Genç oldu. Dizide canlandırdığı Gülten karakteriyle adından söz ettiren Selin Genç'in dünyaca ünlü bir ikizi ortaya çıktı.